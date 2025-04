Dossier de la traverse : «Il faut regarder vers l’avant», croit Amélie Dionne

La députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, tend une fois de plus la main aux acteurs socioéconomiques de Rivière-du-Loup afin qu’ils puissent, ensemble, travailler sur un projet mettant en valeur la Pointe de Rivière-du-Loup. «Je souhaite qu’on regarde en avant», a-t-elle dit, ce lundi 14 avril.

Mme Dionne était du côté de Lac-des-Aigles pour une annonce sur le logement en après-midi. Questionnée sur le dossier du déménagement de la traverse, ainsi que sur les propos controversés de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, qui a ravivé plusieurs émotions jeudi dernier, la députée locale a souhaité parler d’avenir.

«C’est un dossier sensible et émotif», a-t-elle d’abord évoqué, ne souhaitant pas revenir directement sur les paroles de la vice-première ministre du Québec.

«Ç’a été une décision crève-cœur, je l’avoue. Comme résidente de Rivière-du-Loup, ça me fait de la peine de voir partir la traverse, mais quand je regarde en avant, c’était la seule option possible pour [en] assurer la pérennité pour des décennies à venir et pour respecter la capacité de payer des citoyens», a-t-elle déclaré.

Mme Dionne a du même coup soutenu qu’elle était «très compréhensive» envers les divergences d’opinions de la population dans ce dossier. Elle a rappelé qu’elle avait elle-même déposé la pétition de près de 8 000 noms du citoyen Marc Morin à l’Assemblée nationale.

«Je souhaite qu’on regarde en avant. Il y a des projets pour la Pointe de Rivière-du-Loup qui n’ont jamais levé de terre, ces dernières années. Moi, je veux qu’on se dote d’un projet structurant pour la Pointe. C’est un secteur magnifique», a-t-elle indiqué.

«Si j’ai un message à lancer, c’est que je tends la main, une fois de plus, aux acteurs du milieu pour qu’on puisse regarder en avant, qu’on puisse offrir un beau legs à notre population, à nos touristes également. Il y a moyen de dynamiser ce secteur-là qui est riche en beauté naturelle.»

Vendredi dernier, le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, a exigé des excuses de la députée Amélie Dionne. La veille, lors d’une annonce à Saint-Pascal, la ministre Geneviève Guilbault avait répondu à une question d’un journaliste en affirmant que «quelques personnes» continuaient de s’opposer au déménagement de la traverse vers Cacouna, même si la décision était prise.

M. Bastille était entouré de membres du conseil municipal et d’acteurs socioéconomiques régionaux. Même le candidat libéral aux élections fédérales, Rémi Massé, s’était mêlé du dossier en dénonçant la condescendance de l’élue provinciale.

D’autres détails suivront…