Projet d’habitation de 7,4 M$ à Lac-des-Aigles 

Des personnes ainées de Lac-des-Aigles pourront continuer de vivre au sein de leur communauté, grâce à la construction prochaine d’un nouvel immeuble de 18 logements abordables et adaptés au cœur de la ville. Un projet d’envergure des Habitations économiques Lac-des-Aigles, évalué à 7,4 M$, qui a bénéficié d’un investissement important du gouvernement du Québec.

La députée Amélie Dionne était sur place, ce lundi 14 avril, afin de confirmer l’octroi d’un appui financier de plusieurs millions de dollars pour la réalisation de ce projet important pour la ville, intitulé «Maison sur le Lac». Une annonce attendue qui a réuni plusieurs dizaines de citoyens dans la salle communautaire.

L’immeuble sera situé sur la rue du Quai, permettant aux futurs résidents de bénéficier d’une vue sur le lac et d’être tout près des services. On y retrouvera au total seize logements trois et demi, ainsi que deux logements quatre et demi. La préparation des repas (du midi et du soir), ainsi que l’animation quotidienne, feront partie des services offerts.

«Avec cette habitation, on vient ajouter un maillon manquant à Lac-des-Aigles. Il y a énormément de services communautaires chez nous, mais il nous manquait quelque chose pour nos personnes ainées qui étaient obligées de quitter pour de plus grands centres urbains. On va pouvoir les garder chez nous maintenant», s’est réjoui André Bossé, président des Habitations économiques Lac-des-Aigles.

L’organisation travaille sur ce projet depuis 2018. À l’époque, le conseil d’administration avait décidé d’agir afin d’éviter l’exode des ainés vers Rimouski ou Rivière-du-Loup. Il s’est ensuite lancé dans la réalisation d’études et de plans et devis. Le parcours a été parsemé de hauts et de bas, mais le groupe a atteint sa destination.

«On s’est battus, mais on a fini par être écoutés. Et avec la persévérance, on a eu ce qu’on voulait, même si nous sommes une communauté rurale pas très populeuse», a reconnu M. Bossé.

«Ce projet a commandé une énorme force collective et je tiens à saluer la résilience de l’ensemble de mes pairs impliqués depuis les débuts. Je suis particulièrement fier de procéder à la pelletée de terre officielle de ce projet qui générera des retombées positives sur notre économie locale.»

MONTAGE FINANCIER

Ce projet est rendu possible grâce à l’apport financier de 3,4 M$ du fonds Capital Social d’Investissement Immobilier (CSII). Il est aussi soutenu par le gouvernement du Québec avec une somme de 3 M$ dans le cadre de l’Entente Fonds de solidarité FTQ-Québec.

La députée Amélie Dionne s’est réjouie qu’il puisse finalement aller de l’avant, soulignant l’effervescence de la Ville de Lac-des-Aigles.

«C’est important que nos ainés puissent demeurer dans leur milieu. Ce projet de logements abordables, combiné à d’autres comme la tour cellulaire ou la station-service autonome, forment des conditions gagnantes pour y arriver», a-t-elle déclaré.

«Pour moi, quand on confirme des montants significatifs pour une petite population, il n’y a pas de plus belles annonces. C’est ça, l’occupation du territoire. Il faut venir répondre aux besoins des milieux, peu importe le nombre d’habitants», a-t-elle ajouté.

La Ville de Lac-des-Aigles contribue également au montage financier, grâce à un important investissement de 500 000 $ et un crédit de taxes de 35 ans. D’autres partenaires et donateurs complètent le portrait.

«La Maison sur le lac est un projet structurant pour notre communauté. Ce projet était très attendu dans notre ville et nous sommes heureux de faire partie des nombreux partenaires qui y ont cru», a souligné le maire Pierre Bossé. Il a soutenu que la taxe spéciale imposée aux citoyens s’élèvera à environ 80 $ par année pour une maison de 100 000 $.

«À la gang, nous allons réussir à y arriver. C’est une place que nous allons tous fréquenter un jour ou l’autre», a-t-il laissé entendre.

Les travaux permettant la construction de la Maison sur le lac sont déjà lancés. Le bâtiment devrait être livré au début de l’année 2026. Les logements seraient déjà tous réservés.