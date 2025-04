Déménagement de la traverse : «quelques personnes» sont en furie

Les propos tenus par la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, lors d’une conférence de presse qui a eu lieu à Saint-Pascal le 10 avril, ont suscité de vives réactions. Le lendemain, les acteurs socioéconomiques de la région de Rivière-du-Loup ainsi que les membres de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) ont tous dénoncé la «condescendance» de Mme Guilbault, notamment sur le dossier de la traverse Rivière-du-Loup – Saint-Siméon.

Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, dénonce les propos «inacceptables» de la ministre des Transports sur les gens de Rivière-du-Loup et sur la communauté d’affaires de toute la région. Cette dernière a affirmé que «quelques personnes continuent de s’objecter» au déménagement de la traverse.

«Le gouvernement de la CAQ a décidé de déménager la traverse, mais ce n’est pas juste quelques personnes qui s’objectent à cette façon de faire là. Nous, ce qu’on demande depuis le début, [c’est] d’avoir accès à toute la documentation. […] On l’a répété ad nauseam, et on le redit encore aujourd’hui.»

À titre de représentant des citoyens de Rivière-du-Loup, M. Bastille exige maintenant des excuses franches et sans détour de la ministre. «Son attitude hautaine envers notre région est intolérable.» Il interpelle également la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, afin qu’elle s’excuse aussi au nom de son gouvernement.

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (CCMRCRDL) souhaite rappeler à Mme Guilbault que ce sont plus de 8 000 personnes qui ont signé une pétition pour s’opposer au déménagement de la traverse, ainsi qu’une communauté d’affaires qui s’est mobilisée pendant des années afin de prévenir «ce non-sens».

«Depuis le début, le déménagement n’est pas une option. La déclaration de la ministre, hier, est tout à fait inappropriée, inconcevable et injustifiable. On est des secteurs importants, le milieu des affaires s’est mobilisé depuis le début. Vraiment, ce sont plus que des excuses qu’on demande», a exprimé la présidente-directrice générale de la CCMRCRDL, Claudette Migneault.

«C’est tout à fait inapproprié d’entendre parler une ministre avec de tels propos, particulièrement pour l’économie des régions, sachant que ce dossier-là est de la plus grande importance pour nous.»

M. Bastille a aussi annoncé la mise en ligne du site “quelquespersonnes.com”, ne cachant pas une pointe de sarcasme en réponse à la déclaration de la ministre Guilbault. «[J’invite] la population de la Ville, de la région, de tout le Québec, à dire à notre fameux gouvernement qu’on est plus nombreux que “quelques personnes” à vouloir de la transparence et du respect.»

Le citoyen, à l’origine de la pétition, Marc Morin, s’insurge des propos de Geneviève Guilbault. «Ça touche à notre culture, ça touche à nos emplois, à notre économie. On est insultés. Ça ne se passera pas de même», a-t-il lancé.

«C’est faux. La pétition qui a été déposée, l’ensemble des représentations qui ont été faites. Moi, je suis la politique dans la MRC de Rivière-du-Loup depuis plusieurs années, j’ai rarement vu un dossier qui a eu autant de mobilisation. Et je le sens-là, au-delà des clivages politiques, les gens ça les intéresse, ça les préoccupe», a exprimé le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

Dans un communiqué, le candidat libéral dans la circonscription de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Rémi Massé, réitère son engagement à préserver la traverse historique de Rivière-du-Loup. Selon lui, la déclaration de la ministre Guilbault démontre à quel point cette dernière est complètement déconnectée de la réalité et des préoccupations de la population locale.