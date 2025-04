La PNWW ouvrira le Maqahamok Pub wolastoqey en juin

La Première nation Wolastoqiyik Wahsipekuk et le chef cuisinier Maxime Lizotte dévoilent le nom de leur nouveau restaurant à ouvrir en juin à Cacouna : le Maqahamok Pub wolastoqey.

Se prononçant «Ma-Gwa-Ha-Muck», ce nom signifie «rassemblement» en wolastoqey latuwewakon. Maqahamok reflète parfaitement l'essence de ce projet commun : créer un espace de rencontre et de partage où les liens se tissent et les échanges prennent vie.

En 2024, la PNWW et Maxime Lizotte ont uni leurs forces pour faire l’acquisition du Resto-Pub d'Antan, situé au cœur du village de Cacouna. Ensemble, ils réinventent cet espace afin d'en faire un lieu vivant et inclusif, porté par des valeurs de respect, de partage et d’authenticité.