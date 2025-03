Maïté Blanchette Vézina et Amélie Dionne en tournée dans le Bas-Saint-Laurent

Le 13 et 14 mars derniers, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, ainsi que la députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Amélie Dionne, ont entrepris une courte tournée au Bas-Saint-Laurent, afin de rencontrer les élus locaux, les acteurs du développement économique et les entreprises du secteur forestier.

Au cours de cette tournée, les élues ont visité des entreprises locales du secteur forestier, incluant une rencontre avec François-Xavier et Marc-Antoine Bonneville, copropriétaires de l'entreprise louperivoise Lepage Millwork. Lors de cette rencontre, les frères Bonneville ont présenté leur plan d'investissement pour assurer la croissance de l'entreprise d’ici 2030. Ils ont aussi évoqué des défis potentiels, notamment les tarifs que pourrait imposer notre voisin américain, un facteur qui risque d'affecter la compétitivité du secteur.

Une autre étape importante de la tournée a été l'annonce du Groupe NBG, qui investira 15 M$ dans l’expansion de ses activités. Le gouvernement du Québec, dans un soutien à l'industrie, a également annoncé un investissement de 1,4 M$ pour supporter cet engagement.

Les élues ont également eu une rencontre importante avec Frédéric Lebel, président du Groupe Lebel, pour discuter de l'impact des tarifs de 25% que les États-Unis souhaitent imposer. Cette rencontre a permis de souligner l'importance des mesures mises en place par le gouvernement du Québec pour soutenir la filière forestière dans l’éventualité où ces menaces se concrétiseraient

La ministre Blanchette Vézina a également visité la Seigneurie Nicolas-Riou où Solifor a présenté leur modèle d’aménagement du territoire, notamment une complémentarité des usages entre une pourvoirie et une érablière.

Rappelons que le secteur forestier québécois fait face à de nombreux défis, en particulier dans le contexte géopolitique actuel avec la menace de tarifs imposés par notre voisin du Sud.

La tournée a également permis aux élues de discuter des enjeux régionaux avec plusieurs acteurs des MRC des Basques, du Témiscouata et de Rivière-du-Loup. Ces échanges ont porté sur les incertitudes créées par les tarifs douaniers américains et sur les moyens d’innover pour renforcer la compétitivité du secteur forestier québécois.