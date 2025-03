Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce l’abolition de 142 postes

Dans le cadre de son plan de retour à l’équilibre budgétaire, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a annoncé le 13 mars l’abolition de 142 postes «principalement administratifs», dont une centaine sont présentement vacants.

Cette mesure touchera une quarantaine de postes présentement occupés. «Nous regarderons l’ensemble des opportunités pour leur offrir un emploi en fonction de leur intérêt et leurs compétences et ainsi minimiser l’impact des mesures», explique le président-directeur général du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Dr Jean-Christophe Carvalho, dans une vidéo disponible sur le site web du CISSS qui s’adresse aux employés.

D’autres décisions pouvant toucher certains soins et services sont toujours en analyse par Santé Québec. Celles-ci n'excluent pas la réduction des heures d'ouverture et des services des urgences de Pohénégamook et Trois-Pistoles. Pour le moment, le CISSS du Bas-Saint-Laurent ne souhaite pas se prononcer sur les actions qui seront prises dans le cadre de son plan de retour à l'équilibre budgétaire, tant qu'il n'est pas approuvé par Santé Québec.

Sur son déficit anticipé de 38 M$ pour 2024-2025, une somme de 30 M$ est attribuable au recours à la main-d’œuvre indépendante. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent doit donc restreindre ses dépenses pour résorber 90 % de son déficit afin de revenir à l’équilibre budgétaire, à la demande de Santé Québec. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent continuera de s’attaquer à la réduction des dépenses en main-d’œuvre indépendante.

Dr Jean-Christophe Carvalho évoque aussi la possibilité de revoir certaines dépenses contractuelles et de réduire les frais de déplacements des employés. L’abolition de 142 postes annoncée aujourd’hui s’ajoute aux coupes de 41 postes qui ont été annoncées à l’automne 2024.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent explique que l’effet définitif de ces mesures sur sa situation financière pour 2024-2025 sera connu plus tard.

Plus de détails suivront.

