Démarches de citation de l’église de Saint-Simon

Le comité de réflexion sur l’avenir de l’église de Saint-Simon-de-Rimouski désire obtenir la citation patrimoniale du bâtiment religieux. La demande a déjà été effectuée auprès de la Municipalité. Il s’agit d’une première étape vers une éventuelle transformation de l’église selon le président de la Fabrique, Beaudoin Gagnon.

«C’est une reconnaissance parce que c’est une des plus vieilles églises [non-restaurées entre Rivière-du-Loup et Gaspé]», souligne M. Gagnon, qui préside aussi le comité de réflexion.

La citation patrimoniale de l’édifice a l’avantage de donner accès à des subventions pour un projet de transformation. L’étape est obligatoire pour la suite des démarches pour l’avenir de l’église, assure Beaudoin Gagnon.

Selon le comité, les documents déposés devraient bientôt être étudiés par le conseil municipal. Une consultation publique s’en suivra. Les membres devraient avoir une réponse d’ici trois à quatre mois.

La prochaine étape est la réalisation d’un carnet de santé ou d’un audit technique du bâtiment religieux. Les démarches ont déjà été amorcées. Trois demandes de soumissions ont été réalisées. Cette étape est essentielle afin de faire des rénovations à la bâtisse presque bicentenaire, avant de penser à la transformer.

Le comité de réflexion a déjà des idées de projets. «Mais il faut que ce soit un projet pérenne, qui va durer dans le temps», soutient le président. Il désire que l’église reste vivante, que la transformation ne soit pas un échec.

Pour y arriver, il faut des gens passionnés par un projet et qu’ensuite, la relève soit au rendez-vous, croit-il. Ainsi, les membres ne sont pas pressés. Ils veulent consulter la population, autant celle de la paroisse que celle de la MRC ainsi que les jeunes et les plus vieux afin de cerner leurs besoins pour éviter de dédoubler des services dans la région.

«C’est un début», soutient Beaudoin Gagnon. Le comité va travailler sur le dossier cet été et cet automne. Il compte aussi sur l’aide de l’agente de développement en patrimoine immobilier de la MRC Les Basques, Amélie Brière.

Le maire de Saint-Simon-de-Rimouski, Denis Marcoux, souligne que la Municipalité appuie le comité dans la citation de l’église. «La municipalité reconnaît l'importance historique de l'église», assure-t-il.

Les personnes intéressées à se joindre au comité de réflexion sur l’avenir de l’église peuvent écrire à l’adresse suivante : [email protected].