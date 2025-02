Bertin Denis en a plein sa tuque

La 4e édition du Salon Fourchette bleue – poissons et fruits de mer se tiendra les 24, 25 et 26 février 2025 au Manoir du Lac Delage, dans la région de Québec. Cet événement commercial est l'occasion pour les industries de la pêche et de l’alimentation de célébrer la qualité des ressources marines du Saint-Laurent, de valoriser le travail ...