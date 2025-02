Pont d’Amours : le MTQ opte pour une fermeture complète de 8 mois 

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTQ) fermera finalement la circulation sur le pont d’Amours de Rivière-du-Loup pendant une période 8 mois afin d’effectuer les travaux nécessaires à la réfection de l’infrastructure. Le chantier devrait être lancé en 2026 ou en 2027, selon l’obtention de différentes autorisations.

C’est donc dire que les automobilistes qui circulent régulièrement entre les quartiers Saint-Ludger et Saint-François de Rivière-du-Loup devront s’armer de patience et adopter un nouvel itinéraire pendant près d’un an. Ils passeront par l’autoroute 85 à l’ouest de la rivière, ou encore par les routes 191 et 291 à l’est, afin de traverser d’une rive à l’autre.

Après une «étude approfondie des différentes options de gestion de la circulation», le MTQ soutient que la solution d’une fermeture complète du pont de la rue Saint-Magloire, durant la période estivale, est «plus avantageuse». En plus des couts beaucoup moins importants, entre quatre et cinq mois de travaux seront sauvés, a-t-on détaillé lors d’un point de presse, le 3 février.

«C’est une décision qui a été mûrement réfléchie», a soutenu Jean-Philippe Langlais, porte-parole au MTQ, précisant que les résultats d’une étude de circulation ont pesé plus fort que le volet financier dans l’analyse finale.

Le ministère a également indiqué qu’une passerelle pour les cyclistes et les piétons sera construite. Il s’agit d’une des mesures d’atténuation qui seront mises en place afin de «réduire au minimum» les désagréments causés par les travaux.

UN DOSSIER CHAUD

Voilà maintenant plusieurs mois que ce dossier retient l’attention à Rivière-du-Loup. Les deux options sur la table, la construction d’un pont temporaire et la fermeture complète, ont été au cœur de différents débats citoyens et source d’inquiétudes au conseil municipal.

Selon le ministère des Transports, «recourir à la solution [du pont temporaire] aurait prolongé la durée du chantier de 18 à 24 semaines supplémentaires, réparties sur trois saisons, en plus de générer des conséquences plus importantes sur l’environnement et le milieu».

«La mise en place d’un pont temporaire aurait inévitablement entraîné la fermeture complète de la rue Saint-Magloire pendant plusieurs semaines, lors de l’installation et du démantèlement», a aussi mentionné le MTQ.

Le pont temporaire n’aurait pas non plus été accessible à tous les véhicules. Les camions lourds, les véhicules d’urgence, les autobus scolaires et les remorques n’auraient, par exemple, pas été en mesure d’y circuler en raison d’un «virage serré» situé à l’entrée et à la sortie.

«Des résidents du secteur auraient également subi des conséquences de l’installation d’une telle infrastructure», a spécifié Jean-Philippe Langlais.

CIRCULATION ET ATTÉNUATION

En mai dernier, le maire Mario Bastille avait évoqué que la possible fermeture complète du pont était une avenue qui devait être considérée avec rigueur. Il soutenait notamment que la question de la sécurité devait être au centre des analyses et que des consultations devaient être menées auprès des organisations touchées par la fermeture.

À ce sujet, Jean-Philippe Langlais soutient que le ministère a fait ses devoirs. Il a indiqué que le ministère allait collaborer avec la Ville de Rivière-du-Loup afin qu’une unité d’urgence puisse être déployée du côté ouest de la rivière. Des pompiers y seront stationnés en tout temps. Les frais inhérents seront défrayés par Québec.

Afin de faciliter la circulation des automobilistes qui emprunteront l’autoroute 85, le MTQ ajoutera également des signaleurs à la sortie 96 qui permet l’accès au chemin Fraserville. Des discussions se poursuivront également avec la Ville et différents partenaires afin d’identifier de nouvelles mesures d’atténuation.

TRAVAUX

Construit en 1932, le pont D’Amours nécessite d’importants travaux de réfection qui comprendront la réparation et l’imperméabilisation des faces intérieures des voûtes et des murs, la réparation du système de drainage des arches, la réparation des faces extérieures des voûtes, des murs et des unités de fondation, ainsi que la reconstruction des trottoirs et des glissières du pont.

Notons que les couts associés à la réfection complète du pont d’Amours, sur lequel circulent plus de 14 000 automobilistes chaque jour, n’ont pas été précisés. La préparation des plans et devis est en cours.