Plus de kinésiologie à domicile au CISSS du Bas-Saint-Laurent d’après l’APTS

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), dénonce une première vague de coupures dans les soins à domicile au CISSS du Bas-Saint-Laurent qui mettra fin au service de kinésiologie dans la région. Selon l’organisation, les impacts se feront directement ressentir dans l’accès et la qualité des soins.

Les kinésiologues se spécialisent notamment dans le reconditionnement physique des personnes âgées, après une hospitalisation par exemple. «L’employeur choisi de couper ces ressources professionnelles parce qu’elles ne détiennent pas officiellement un poste. Mais dans le monde réel, elles donnent un service, elles voient du monde et il y a une liste d’attente pour obtenir ces soins» explique Simon Dubé, représentant national de l’APTS.

Cette situation est d’autant plus aberrante quand on sait que la population du Bas-Saint-Laurent est particulièrement vieillissante, indique l’Alliance. Les besoins en matière de soutien à domicile sont grandissants et la pénurie de main d’œuvre en réadaptation physique est criante, ajoute-t-elle. «Ce n’est pas un choix questionnable, c’est un choix qui ne fait aucun sens. Au lieu d’être supprimés, ces postes auraient dû être consolidés depuis longtemps», renchérit M. Dubé

L’APTS souligne que le CISSS du Bas-St-Laurent compte par ailleurs orienter des kinésiologues vers des postes «pivots», qui sont généralement occupés par des travailleuses sociales. En agissant de la sorte, la direction fragilise du même coup deux secteurs d’intervention, croit l’organisation. Le manque de respect de l’expertise propre à chaque profession est de plus en plus courant dans le réseau et met en péril la qualité des services, explique-t-elle.

À court terme, les effets de cette décision se feront sentir directement sur la charge de travail des équipes et, par conséquent, sur leur capacité à prendre en charge rapidement et adéquatement une clientèle vulnérable, selon l’APTS. «Nos membres espéraient des renforts pour offrir de meilleurs services, pas se faire couper l’herbe sous le pied, mépriser leur profession, voire perdre leurs emplois » conclut Simon Dubé.

D’après l’APTS, cette coupure de services fait partie des différentes coupures du CISSS afin de récupérer les 34 millions dans le cadre de son exercice financier actuel. Par courriel, le CISSS a démenti le tout, signifiant que la fin des soins à domicile en kinésiologie n’était pas en lien avec son contexte budgétaire.