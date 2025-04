Suzanne Rhéaume sollicitera un deuxième mandat à la mairie de Cacouna

Élue en 2021 sans opposition, la mairesse de Cacouna Suzanne Rhéaume sollicitera un autre mandat lors des élections municipales qui se dérouleront le 2 novembre 2025. Elle veut ainsi assurer une stabilité dans la Municipalité et voir la concrétisation de projets qui sont toujours en cours.

Elle cite en exemple la construction du Centre de la petite enfance qui sera adjacent au bureau municipal, l’aménagement de l’église pour en faire un lieu d’exposition d’œuvres d’art, la mise en place de jeux d’eau et l’arrivée de la traverse en 2028. «J’ai beaucoup de beaux dossiers en cours. J’ai encore l’énergie et la santé pour le faire, et surtout le gout aussi. Je veux terminer ces projets-là qui me tiennent à coeur, ou du moins les faire avancer», explique Suzanne Rhéaume. Elle compte aussi préparer une relève au cours des prochaines années.

«J’espère que des jeunes se grefferont à notre équipe. Advenant que je sois élue, je veux donner le gout aux gens de s’impliquer», ajoute la candidate. Elle travaille présentement afin de compléter son équipe en vue des élections municipales.

Une réflexion devra être menée afin d’accueillir le flot touristique qui sera généré par l’arrivée de la traverse à Cacouna. «On veut faire en sorte que les gens qui arrivent restent dans notre MRC et aillent dans nos municipalités. Il faut bien faire les choses de ce côté-là», complète Mme Rhéaume.

Elle souligne que la création du Festuaire, porté par des artistes locaux, apporte un dynamisme culturel dans la municipalité. La première étape vers le réaménagement de l’église, soit la transformation du stationnement en parc municipal, fait partie de cette vision du développement de la part du conseil municipal. Suzanne Rhéaume souhaite également travailler afin que la Municipalité obtienne son cinquième fleuron d’embellissement horticole.