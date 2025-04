Une politique de développement social bâtie collectivement au Témiscouata

La MRC de Témiscouata a lancé sa première politique de développement social le 26 mars. Bâtie collectivement entre différents organismes communautaires, des institutions et la population, elle permettra à l’organisation régionale de penser et de réaliser différents projets en ayant en tête divers enjeux prioritaires pour les Témiscouatains.

Des quatre consultations citoyennes et des échanges entre les différents intervenants sont ressortis cinq enjeux clefs : l’habitation; la vie sociale, culturelle et de loisirs; l’attractivité et la rétention du personnel; le transport collectif ainsi que l’alimentation.

«Ce qu’on veut faire de plus en plus, pour arriver à trouver des solutions qui soient pérennes dans le temps et qui répondent à l’ensemble de la population, c’est de s’assurer que tous ces dossiers-là se travaillent en parallèle et de façon transversale», explique le préfet de la MRC, Serge Pelletier.

L’objectif de cette nouvelle politique est de renforcer le tissu social, puis de promouvoir l’inclusion et la solidarité pour l’ensemble de la communauté témiscouataine. «En travaillant les dossiers différemment, en arrêtant de les travailler en silo, mais en les voyant davantage en complémentarité, ça devient plus porteur au niveau de l’ensemble du Témiscouata», croit l’élu.

Pour mener à bien la politique et éviter qu’elle ne soit tablettée après quelques années, un plan d’action 2025-2028 a été pensé. Pour chacun des enjeux prioritaires quelques objectifs ont été déterminés et quelques pistes d’action ont été avancées. Des comités de pilotage et de suivi ont aussi été composés.

Par exemple, dans le plan d’action, l’un des buts en termes d’alimentation est de favoriser un meilleur accès à cette dernière et d’avoir une meilleure compréhension du système alimentaire. Pour ce point, les pistes d’actions sont de réaliser la cartographie des services de livraison des épiceries, d’entamer la démarche du portrait du système alimentaire, puis de concerter les épiceries pour développer une offre de service permettant d’assurer l’accès à l’alimentation.

Serge Pelletier espère que, dans le futur, la référence à cette politique se fasse naturellement, puis que tous les projets soient pensés en fonction et en cohérence avec cette dernière. Il se réjouit qu’elle ait été bâtie collectivement. «C’est le plus gros de la force de cette démarche-là», croit-il.

En travaillant les enjeux prioritaires de manière complémentaire, la MRC s’assurera de réaliser un seul et même objectif, soit de favoriser l’autonomie et la participation active de la population témiscouataine, autant les jeunes, que les ainés et les personnes vulnérables. Le préfet est impatient de voir comment s’intégrera la nouvelle politique dans le travail quotidien des membres de la MRC de Témiscouata.