La Fondation du Collège Notre-Dame a remis 256 000 $ au Collège en 2024

La Fondation du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup a remis un montant d’un peu plus de 256 000 $ au Collège en 2024 afin de soutenir ses interventions en aide à l’apprentissage ainsi que pour le développement de ses programmes et services aux élèves.

La somme de ce montant a été utilisée pour finaliser la transformation de l’Espace IDÉES, remettre des bourses d’études, soutenir le service d’aide à l’apprentissage, l’option Danse et le programme PISE. De plus, un montant a servi à remettre la Bourse Leardership à des élèves lors du Gala de fin d’année du Collège. Cette récompense est remise à des élèves qui inspirent leur entourage par leur attitude positive et leurs qualités humaines.

La directrice générale du Collège Notre-Dame, Karine Malenfant, précise que l’apport de la Fondation a été essentiel pour faciliter ces améliorations. «Grâce à la générosité de ses donateurs, la Fondation joue un rôle clé dans l'amélioration des conditions d'apprentissage de nos élèves. Chaque don permet de créer des opportunités uniques, de soutenir le développement académique et d’offrir un environnement éducatif plus équitable pour tous. Ensemble, nous œuvrons pour rendre les élèves autonomes, engagés et humanistes, afin qu’ils puissent devenir les acteurs du changement de demain», souligne-t-elle.

«Je tiens à remercier le soutien indéfectible des donateurs. Grâce à eux, des améliorations concrètes sont réalisées dans le Collège, ce qui permet aux élèves d’atteindre leur plein potentiel, quelles que soient leurs aptitudes initiales», exprime la coordonnatrice de la Fondation, Geneviève Joncas.

Rappelons que l’année précédente, une somme de plus de 528 000 $ a été remise au CND, dont 500 000 $ provient de donateurs dans le cadre de la deuxième campagne majeure pour construire l’Espace IDÉES.