Ouverture officielle des fêtes du 100e anniversaire de Packington

Dans le cadre de son centenaire en 2025, la municipalité de Packington a lancé ses festivités en grandes pompes avec son activité d’antan tenue le 12 janvier dernier. En présence d’environ 275 convives dont des représentants et élus politiques au niveau fédéral, provincial, municipal ainsi que de la MRC de Témiscouata, le maire, Jules Soucy, a déclaré l’ouverture officielle du 100e anniversaire de la municipalité de Packington.

Cette activité, qui a marqué le lancement des fêtes du 100e, s’est d’abord déroulée à l’église magnifiquement décorée pour l’occasion incluant des chants grégoriens. Par la suite, les gens se sont déplacés au Complexe des Générations pour admirer l’exposition des produits du Cercle des fermières et partager un succulent repas d’antan soigneusement préparé par une équipe de bénévoles chevronnés et par les propriétaires de l’épicerie des 4 Sous.

La présidente du comité organisateur, Sarah Lebel, accompagnée du directeur général de la municipalité, Denis Moreau, ont dévoilé la programmation officielle pour l’année qui comprend, entre autres, les grandes retrouvailles d’été du 11 au 13 juillet prochain ainsi que les fêtes de clôture de type festival hivernal le 31 décembre 2025. Par ailleurs, pas moins de 21 activités différentes sont répertoriées durant les 12 mois des festivités lesquelles sont organisées par les organismes du milieu. Ils ont également présenté la démarche qui mènera à l’édition du livre du 100e incluant la révision du livre du 75e en plus de la création d’un livre généalogique qui sera unique en son genre. Le comité organisateur a rendu un hommage touchant à trois citoyens de plus de 90 ans vivant encore sur son territoire et qui ont marqué à leur façon et par leurs valeurs, la belle histoire de Packington.

Il est important de mentionner la très grande implication des nombreux participants et de les remercier car leur apport fait de chaque évènement, une grande réussite. Le maire, Jules Soucy, a mentionné sa fierté pour son milieu, les gens qui l’habitent et son équipe municipale très engagée (les conseillers municipaux et les employés). Il a remercié chaleureusement les personnes bénévoles incluant les jeunes qui s’impliquent constamment. Il a mentionné que la vitalité et le dynamisme de sa communauté transcendent par l’engagement et la participation de ses citoyens.

Packington, de nature généreuse, est prête à vivre un grand voyage dans le temps pour souligner ses 100 ans.