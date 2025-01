Un nouveau partenariat artistique pour la Fondation du Collège Notre-Dame

La Fondation du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup lance « Parten’Art », un nouveau partenariat en collaboration avec l’artiste-peintre de renommée internationale, Pierre Montgrain.

Cette nouvelle activité de financement s’adresse particulièrement aux sociétés ou particuliers en affaires désirant acquérir, en tant que revenu d’entreprise, une œuvre d’art afin de l’exposer dans son lieu de travail. Le vernissage sur invitation se déroulera le mercredi 12 février à 17 h au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. Cette collaboration permettra non seulement de faire croître la mission de la

Fondation qui est de soutenir la consolidation, l'amélioration et le développement des infrastructures, des équipements, des programmes et des services du Collège, mais aussi de mettre en valeur un artiste de la région.

UN PARTENARIAT GAGNANT

«C’est un partenariat gagnant-gagnant pour tous les acteurs. Les gens en affaires bénéficieront d’avantages fiscaux très intéressants. Cette collaboration artistique rejoint une matière non conventionnelle, enseignée au Collège, qui permet aux élèves d’exprimer librement leurs couleurs et de se sentir valorisés», mentionne la coordonnatrice de l’organisme, Geneviève Joncas.

«Ayant enseigné 30 ans au Conservatoire de Musique de Rimouski, je tenais à soutenir la Fondation dans ses objectifs face au développement de la jeunesse afin que chacun puisse avoir les outils nécessaires pour réussir. Le Collège constitue un joyau pédagogique qui rayonne dans toutes les régions du Québec. Je souhaite y apporter une aide financière significative par mon art», exprime Pierre Montgrain.

UN ARTISTE RECONNU

L’artiste-peintre, violoniste, fondateur et chef de l’Orchestre Symphonique de l’Estuaire (OSE), à l’origine de la création du Conservatoire de Musique du Québec à Rimouski et de l’École de musique du Bas-Saint-Laurent, a remporté 11 prix internationaux pour ses œuvres. Dans ces tableaux, il transmet la sensibilité, l’émotion et la créativité qu’il a développées au cours de sa vie musicale pour représenter ce que dégage la nature, la luminosité des paysages et des jeux d’eau, ce qui traduit les merveilleux paysages de sa région.

L’exposition se poursuivra jusqu’au 16 février. Les sous amassés par l’organisme serviront à soutenir la mission éducative du Collège Notre-Dame. Les sociétés ou particuliers en affaires qui souhaitent prendre part à la soirée sont invités à contacter la coordonnatrice de la Fondation du Collège Notre-Dame avant le 4 février.