Philippe Guilbert retourne aux sources à Noël

Le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert a été très présent dans les médias en 2024. L’année a été très chargée en termes d’implication pour l’élu. Une période de repos s’impose donc en ce temps des Fêtes. Pour l’occasion il retournera dans sa région natale.

Philippe Guilbert ira fêter Noël avec ses proches à Blainville. «Ça va faire du bien, je ne vois pas les membres de ma famille très souvent [depuis que je suis au Bas-Saint-Laurent]. Donc on va en profiter pour faire le plein et se ressourcer», soutient-il.

Pour lui, Noël est une réunion familiale avant tout. «Je n’ai pas une très grande famille, donc ce sont des périodes de Fêtes assez intimes. Ça a toujours été un moment pour se reposer, prendre ça relax, prendre des moments de pause de la vie qui roule vite», raconte-t-il.

L’élu n’a pas de souvenir particulier concernant le temps des Fêtes. Il confie toutefois qu’il a toujours ressenti cet appel à se rassembler, une hâte à revoir les membres de sa famille qu’il ne voit pas souvent.

La bonne nourriture, les odeurs, l’ambiance festive ont composé ses Noëls. «Ce sont surtout des sens qui étaient stimulés. C’est ancré en moi», souligne-t-il.

Cette période de l’année lui permet de prendre du temps en famille et de faire le plein d’énergie. Des moments nécessaires avant de retourner dans le train-train quotidien.

L’HEURE AU BILAN

Avec la fin de l’année, et la fin de son mandat qui se rapproche à vitesse grand V, l’heure est au bilan pour Philippe Guilbert. «On doit se poser, regarder ce qu’on a fait dans la dernière année pour mieux s’orienter pour le futur», soulève-t-il.

Le mot qui décrit bien le mandat de Philippe Guilbert, depuis son début en 2021, est «intensité». Mais 2024 a été un peu plus soutenue que les autres. «On a accompli certaines choses, mais on n’a pas nécessairement eu les résultats qu’on voulait. On a avancé beaucoup de dossiers», indique l’élu.

Il avoue que certaines actions auxquelles il s’était engagé ne se sont pas réalisées, mais d’autres sont devenues prioritaires en cours de route.

En 2024, évoquons, notamment, le refus de la subvention pour la piscine régionale et le projet d’hôtel, et la fin de l’École d’immersion française avec l’Université western. Toutefois, l’année a aussi été marquée par le rétablissement du statut de Simon Croz, le dévoilement de l’hôtel de ville revampé et la poursuite de la mobilisation pour la relance de l’école de langue française. «Et ce qui s’en vient pour la prochaine année c’est très prometteur», assure l’élu.

En cette période de célébrations, il souhaite à tous de très joyeuses Fêtes. «C’est une année qui est difficile pour beaucoup de personnes, dans un contexte difficile aussi. C’est important de se recentrer sur les choses importantes et de penser aux autres», conclut-il.