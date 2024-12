Une verrière à l’esprit de Noël

Les passants et automobilistes empruntant la rue Bernier à Rivière-du-Loup, près de l’École la Croisée I, ne peuvent s’empêcher de détourner le regard devant la maison de Nelson Caron et Lise Michaud d’où s’échappent des scintillements de lumières multicolores. Le couple louperivois a transformé sa verrière en petit village de Noël pour la période des Fêtes.

Pères et mères Noël, anges, petits biscuits, sapins, cerfs, crèches parsemées de ouate et de guirlandes d’ampoules étincelantes ont été mis en scène au 168, rue Bernier. Nelson Caron et sa femme égayent leur entrée depuis maintenant 12 ans. «La première fois qu’on a monté [le village], ce n’était pas comme maintenant. On a raffiné un petit peu chaque année», confie l’homme originaire de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.

L’idée de créer ce paysage féérique leur est venue du désir d’utiliser leur verrière presqu’entièrement dégarnie de meubles. Ils en profitent également pour vivre leur amour de Noël en créant des décors enchanteurs. Chaque année, à la mi-octobre, ils s’attèlent à la tâche, se plongeant dans l’ambiance des Fêtes avec des chansons festives.

Leur petit village prend en tout et partout environ deux semaines à confectionner. Il est prêt aux alentours de la mi-novembre et reste en place jusqu’en avril. «Je ne suis jamais pressé à démonter ça», avoue Nelson Caron.

Et bien qu’il voit le décor de la verrière quotidiennement, il ne s’en lasse jamais. «La nuit, je me lève, je m’en vais dans la porte et je regarde ça. Le phare est toujours allumé», raconte-t-il.

Pour eux, Noël est un moment de rassemblement. «Ce n’est pas une période où l’on se chicane, se parle fort, cherche la bagarre. On veut simplement écouter et s’amuser», confie le Louperivois. Chez le couple, les Fêtes sont toujours symboliques, amusantes et célébrées dans la joie.

DES ÉTOILES DANS LES YEUX

Par ses décorations, la maison illumine sa rue, son quartier; elle ne manque pas d’attirer l’attention. Le couple ouvre même sa porte avec plaisir aux curieux. «Parfois, il y a des gens qui s’arrêtent et ils n’osent pas trop. Il faut aller les chercher, ils sont gênés un petit peu», s’exclame Nelson Caron en rigolant.

Faire profiter les autres et les jeunes enfants de leur village de Noël le remplit de bonheur. L’an dernier, trois classes d’élèves de l’école située à proximité sont passées visiter la verrière. Il espère en recevoir encore cette année, et voir l’émerveillement dans leurs yeux. «Ils sont hypnotisés», mentionne-t-il. Ses cinq petits-enfants, lorsqu’ils viennent aux Fêtes, apprécient aussi énormément le décor.

Nelson Caron et Lise Michaud vous invitent à admirer leur petit village de Noël pendant le temps des Fêtes, ou même après. N’hésitez pas, sonnez à la maison. Il leur fera chaud au cœur de vous faire découvrir leur paysage hivernal et de parler de sa confection.