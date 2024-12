Elyane Côté reprend le flambeau de Tourisme Rivière-du-Loup

Le conseil d’administration de Tourisme Rivière-du-Loup a confirmé la nomination d’Elyane Côté au poste de directrice générale de l’organisme de développement touristique, et ce, à compter du début avril 2025.

«Nous sommes heureux de cette nomination et nous sommes convaincus qu’Elyane assurera une continuité et une stabilité à l’organisme», a souligné le président de Tourisme Rivière-du-Loup, Charles Pomerleau.

Le processus de sélection a duré plusieurs semaines. Selon le C.A. Mme Côté s’est démarquée à différents niveaux notamment au niveau de sa fine connaissance de l’organisme pour lequel elle évolue depuis plusieurs années et sa connaissance du milieu.

Originaire de St-Hubert de Rivière-du-Loup, Elyane Côté détient une formation en Art et technologie des médias et étudie présentement pour l’obtention d’un certificat en gestion des ressources humaines.

Depuis 2021, elle est directrice adjointe et responsable des communications et des relations publiques de Tourisme Rivière-du-Loup. Elle avait auparavant occupé les postes de déléguée au développement du tourisme d’affaires et coordonnatrice à l’information touristique de l’organisme.

Elyane Côté succédera ainsi à Monique Dionne, en poste depuis 2011, qui avait déjà annoncé son départ il y a quelques mois après 14 ans à la barre de Tourisme Rivière-du-Loup. Monique Dionne demeurera temporairement à l’emploi de Tourisme Rivière-du-Loup pour assurer une transition des dossiers.