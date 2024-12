Décès de l’ancienne ministre conservatrice Monique Vézina, «une grande dame nous a quittés»

À la suite du décès de l’ancienne députée et ministre fédérale Monique Vézina, Bernard Généreux, député de Montmagny - L’Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup se dit attristé par le départ d’une femme d’exception qui a marqué la région du Bas-Saint-Laurent.

Mme Vézina a débuté sa carrière politique en 1984 comme députée conservatrice de Rimouski - Témiscouata, au sein du gouvernement progressiste-conservateur de Brian Mulroney.

«Elle constitua un atout important auprès du gouvernement Mulroney et a inspiré toute une région et même au-delà», déclare M. Généreux.

Après son élection en 1984, Mme Vézina est devenue ministre des Relations extérieures et du Développement international. Par le fait même, Brian Mulroney lui a confié le poste de ministre responsable de la Francophonie. Durant toute sa carrière politique, qui a pris fin en 1993, elle s’est toujours impliquée activement au sein de nombreuses causes sociales et culturelles.

«Mme Vézina s’est fièrement engagée pour améliorer les conditions de vie des femmes et des aînés. Elle fut une vraie bâtisseuse et a tracé la voie à plusieurs autres femmes pour les générations futures.

Les pensées de M. Généreux accompagnent sa famille, ses amis, ses proches et tous les citoyens du Bas-Saint-Laurent.