Le vélo de montagne, un nouveau produit en émergence au Bas-Saint-Laurent 

Un peu plus d’un an après la tenue d’un premier forum dédié au développement du produit vélo, plusieurs initiatives ont été amorcées, notamment en ce qui a trait au développement de l’offre de vélo de montagne.

Rappelons que ce rendez-vous, organisé par Tourisme Bas-Saint-Laurent avec la collaboration de Vélo Québec, avait pour but de lancer une démarche régionale en concertation avec le milieu afin de positionner le Bas-Saint-Laurent comme destination incontournable pour la pratique du vélo.

«Nous sommes fiers de cette mobilisation qui a permis de regrouper les centres de vélo de montagne et de faire des avancées considérables pour la mise en place d’un nouveau produit touristique. Nous avons soutenu 6 projets qui vont générer près de 3 M$ dans notre milieu. Le développement de notre offre permettra de répondre encore mieux aux attentes et d’augmenter les retombées économiques chez nous», a souligné Pierre Levesque, président-directeur général.

Voici des exemples d’actions et d’initiatives réalisées au cours de la dernière année :

Des aides financières totalisant 460 341 $ ont été accordées à 6 projets visant à bonifier le vélo de montagne, générant des investissements totaux de 2 840 552 $. Au total, ce sont 150 km de sentiers de vélo de montagne qui seront disponibles pour les adeptes débutants, amateurs expérimentés et les familles.

Un regroupement des centres de vélo de montagne du Bas-Saint-Laurent a vu le jour, visant à positionner l’offre bas-laurentienne à l’échelle du Québec et à se doter d’une planification stratégique régionale. En font partie : Les Sentiers du Portage à Notre-Dame-du-Portage, Les Sentiers du Club La Meute à Rivière-du-Loup, Les Sentiers du Mont-Comi à Saint-Donat, Les Sentiers du parc Beauséjour à Rimouski, le Boisé Beaupré à La Pocatière, le parc du Mont SaintMathieu et Les Sentiers Baseley à Dégelis.

Mise en marché : une nouvelle signature graphique et la section vélo sur le site Web a été repensée https://www.bassaintlaurent.ca/fr/velo/, la bonification et l’impression de la carte, la participation à des salons dédiés aux cyclistes, sans oublier une campagne promotionnelle provinciale.

Tourisme Bas-Saint-Laurent s’implique à plusieurs autres niveaux, notamment pour le développement d’itinéraires de vélo de route et l’accompagnement des services d’aménagement des MRC. Au provincial, il est aussi engagé dans La Grande Traversée, la certification Bienvenue cycliste et participe au colloque de Vélo Québec et au Symposium Québec vélo de montagne.

«Le travail se poursuit! Nous suivons de près la consolidation et l’amélioration de la Route verte, le regroupement des deux corporations du sentier linéaire Le Petit Témis en une seule entité dynamique ainsi que l’accompagnement des MRC dans le développement de leurs réseaux cyclables», a fait savoir Pierre Levesque.

Une démarche régionale concertée

À la suite des divers constats et recommandations de l’étude portant sur le développement d’un produit vélo harmonisé au Bas-Saint-Laurent, un comité consultatif a été mis en place. La vision régionale qui guide les travaux : « Une destination vélo unique, diversifiée, sécuritaire, accueillante pour toutes les clientèles qui veulent découvrir le territoire de façon durable, authentique et en toutes saisons. » Trois axes stratégiques ont été établis : Vision et gouvernance, développement et structuration de l’offre, commercialisation.

Au Bas-Saint-Laurent

La durée moyenne du séjour incluant la pratique du vélo est de 4,7 nuitées.

40 % des personnes pratiquent le vélo au moins une fois par semaine.

69 % des cyclistes pratiquent le vélo de route ou hybride; 24 %, le vélo de montagne, 21 %, le vélo à assistance électrique, 15 %, le vélo de gravelle et 9 %, le fatbike.

80 % des cyclistes pratiquent le vélo sur des pistes cyclables, 72 % sur des routes asphaltées, 37 % sur des routes de gravelle, 14 % dans un centre de vélo de montagne.

Nous avons la présence de la Route verte avec 237 km de parcours, 409 km d’itinéraires cyclables, 6 itinéraires régionaux, validés par Vélo Québec.

On retrouve 8 lieux de pratique de vélo de montagne et 131 km de sentiers.

Nous offrons des forfaits vélo, complémentarité des expériences agrotouristiques et de la pratique du vélo.

Ce sont 29 hébergements qui sont certifiés Bienvenue Cyclistes.