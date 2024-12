Traverse : les gens d’affaires dénoncent l’opacité du processus décisionnel

Les acteurs socioéconomiques de la région de Rivière-du-Loup n’en démordent pas : le processus décisionnel de la STQ et du gouvernement du Québec, dans le dossier de la Traverse Rivière-du-Loup-St-Siméon, n’est pas transparent. À moins d’une semaine d’une décision finale, ils exigent le dévoilement public des études, rapports et autres documents qui y sont associés.

De passage à Rivière-du-Loup en matinée, ce jeudi 12 décembre, le député de Nelligan et critique en matière de Transports pour le Parti libéral du Québec, Monsef Derraji, a de nouveau plaidé pour le maintien du port d’attache actuel sur la Rive-Sud du Saint-Laurent. Mais au-delà de cette demande, mainte fois répétée ces derniers mois, il a accusé le gouvernement Legault et la STQ de manquer d’honnêteté.

«On dénonce un processus opaque», a-t-il clamé, aux côtés de la PDG de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Claudette Migneault, du citoyen Marc Morin, dont la pétition pour le maintien de la traverse à Rivière-du-Loup a récolté près de 8000 noms et du maire Mario Bastille.

Ces intervenants, qui ont tous pris la parole, ont parlé d’une voix commune, à quelques jours d’une annonce gouvernementale dans ce dossier. Ils déplorent qu’une décision soit prise – et bientôt défendue – sans qu’ils aient eu accès aux études et documents sur lesquels elle repose.

«Le gouvernement du Québec et la députée de la circonscription se sont engagés à prendre une décision responsable dans ce dossier de la plus grande importance pour l’économie et la pérennité de notre communauté d’affaires. Comment peut-on prétendre prendre une décision responsable, viable et cohérente, sachant que les conclusions des études et des rapports demeurent à ce jour confidentielles?», s’est interrogée Claudette Migneault.

«Comment le gouvernement du Québec et la députée censée nous représenter peuvent-ils accepter de s’associer à un tel processus opaque donnant leur aval afin de délocaliser les activités de la Traverse vers une autre localité alors qu’elle a démontré sa viabilité économique depuis 115 ans à Rivière-du-Loup ?», a-t-elle ajouté.

«JUSTE UNE DÉCISION»

Si Québec venait officiellement à trancher en faveur de Cacouna, la communauté d’affaires de Rivière-du-Loup n’a pas l’intention de lancer la serviette concernant l’avenir de la traverse au quai de Rivière-du-Loup. Bien que le vent semble souffler de plus en plus fort vers l’est et le port voisin, les intervenants du milieu demeurent solidaires et déterminés à poursuivre le combat à court, moyen et long terme.

«On ne va pas s’arrêter là», ont promis Monsef Derraji, Marc Morin, Claudette Migneault et Mario Bastille.

D’autres détails suivront…