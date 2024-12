Tempête hivernale, verglas, pluie, vents violents : conditions routières difficiles à prévoir

Au cours des prochaines heures, de fortes pluies, des vents violents, des accumulations de neige et de la pluie verglaçante affecteront plusieurs régions et compliqueront la circulation routière. Ces conditions rendront difficiles les déplacements sur plusieurs axes routiers stratégiques de la province.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable tient à rappeler aux usagers de la route qu’ils devront faire preuve d’une grande prudence et adapter leur conduite en fonction des conditions routières parfois changeantes. Par ailleurs, les automobilistes sont invités à reporter les déplacements non essentiels, le temps que les conditions météorologiques s’améliorent.

Avant de prendre la route, les usagers doivent se renseigner sur les conditions de la chaussée et les conditions de visibilité sur les différentes plateformes de Québec 511, s'assurer que leur véhicule est bien préparé pour affronter l’hiver et est équipé d'une trousse de secours et déneiger complètement leur véhicule en faisant le tour des vitres, des rétroviseurs, du toit, du capot, des phares et de la plaque d'immatriculation.

Pendant leurs déplacements, les usagers doivent : adapter leur vitesse en fonction des conditions météorologiques et routières, garder une distance sécuritaire entre les véhicules, faire preuve de patience en présence des véhicules d'entretien hivernal et s'assurer d'être visible pour leurs conducteurs.