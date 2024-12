Des cours de tai-chi à Cabano

Des cours de tai-chi avec la professeure expérimentée Myriam Gélinas auront lieu tous les mardis, de 13 h 30 à 15 h, à la salle du Club des 50 ans et plus de Cabano située au 38, rue du Vieux-Chemin à Témiscouata-sur-le-Lac.

Une démonstration est prévue le mardi 21 janvier 2025, à 13 h. Il sera possible de s’inscrire sur place.

Le tai-chi chuan ressemble à la danse. Bien qu’il soit issu des arts martiaux, il convient aux hommes et aux femmes. Il apaise et renforce le corps et l’esprit. Il améliore l’équilibre, la souplesse, la mémoire et donne de l’énergie, en plus de développer des réflexes de défense.

Il n’y a pas d’âge pour le tai-chi.