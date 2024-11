Le Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage croit qu’il faut agir collectivement pour protéger les professeurs

Préoccupé par les incivilités auxquelles sont confrontés trop fréquemment les enseignants, le Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (SEGP-CSQ) a participé à la consultation sur le sujet lancée par la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), tenue en octobre. Témoignant de l’importance qu’ils accordent à cet enjeu, 190 enseignants de la région ont pris le temps d’y répondre, malgré leur horaire chargé.

Ainsi, pour les Centres de services scolaires de Kamouraska–Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs, il ressort notamment des résultats que : 84 % des enseignants estiment que les incivilités ont augmenté au cours des deux dernières années; 34 % des enseignants sont victimes d’incivilité au moins 1 à 4 fois par jour (la proportion nationale atteint 63 % au préscolaire et au primaire); les enseignants croient que les incivilités nuisent à la concentration des élèves (95%) et réduisent le temps consacré aux apprentissages (94 %); les enseignants considèrent que les incivilités entraînent une surcharge de travail (83 %) et réduisent leur motivation au travail (85 %); et près du tiers des personnes répondantes se sont dit victimes d’incivilité de la part d’un parent au moins une fois par mois.

L’incivilité se définit comme étant un manquement aux règles élémentaires de la vie en société que sont le respect, la politesse et le savoir-vivre. «Des solutions doivent absolument être mises en place afin de freiner et ultimement d’éliminer ce fléau. Y travailler, c’est améliorer le quotidien des enseignantes et enseignants en leur donnant plus de temps pour enseigner, ce qui contribue à leur motivation au travail. Cela améliorerait aussi significativement le climat d’apprentissage de la classe», a mentionné Natacha Blanchet, présidente du SEGP-CSQ.

De fait, les enseignants ont été questionnés afin de cibler les solutions qui leur semblent plus susceptibles d’avoir des effets bénéfiques dans leur milieu. Voici celles ayant récolté un plus large appui: enseigner les comportements attendus et sensibiliser sur l’importance d’agir avec civilité; appliquer des sanctions envers les élèves qui font preuve d’incivilités répétées; prévoir des actions réparatrices ou des travaux communautaires pour les élèves qui font preuve d’incivilités répétées; et offrir des formations sur le civisme aux élèves, accompagnés de leurs parents, au besoin.

«Les résultats de cette consultation sont sans équivoque. Les incivilités que vivent les enseignantes et enseignants minent sérieusement leur quotidien. Il est plus que temps d’agir pour renverser la vapeur dans les écoles et les centres, ce qui ne manquera pas de porter ses fruits dans la société en général», a conclu Natacha Blanchet.

On peut trouver les résultats nationaux de cette consultation sur le site de la FSE-CSQ.