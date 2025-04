Une plaquette commémorative pour se souvenir de l’aréna Phil-Latulippe

Les usagers de l’aréna Cascades du quartier Cabano de Témiscouata-sur-le-Lac peuvent observer une plaque commémorative qui a fait son apparition à l’intérieur de l’infrastructure sportive depuis quelques semaines. Cet hommage se veut une façon de se souvenir de l’ancien bâtiment qui prenait place au même endroit, le centre sportif Phil-Latulippe, et de remercier les bénévoles qui ont contribué à sa vitalité.

Plusieurs bénévoles ont contribué à la réalisation de la patinoire couverte inaugurée en 1988 à Cabano. Un comité mis en place dans le début des années 80 a effectué du porte-à-porte afin d’amasser des sous auprès de la population. Un montant de 110 000 $ est récolté, avant qu’un nouveau comité prenne la relève en 1986.

Un marchethon et un bingo ont été organisés au profit de l’aréna. L’entreprise Cascades s’est engagée à doubler la contribution populaire et des subventions de 160 000 $ du gouvernement provincial et de 173 000 $ du gouvernement fédéral ont été octroyées au projet. Pour sa part, la Commission scolaire a participé en cédant les terrains. D’autres entreprises et acteurs locaux ont aussi mis l’épaule à la roue pour sa réalisation.

Le bingo s’est ensuite poursuivi dans les années suivantes permettant d’accumuler plus de 1,5 M$ qui ont été redistribués dans la communauté.

L’aréna Phil-Latulippe s’est effondré en 2017. Un tableau sur lequel étaient inscrits les contributeurs au projet y était installé. Il a été détruit lors de l’écrasement. C’est pourquoi certains membres des comités, dont Jacques Fréchette, Paul Moreau et Denis Thériault ont voulu faire un devoir de mémoire en se rappelant cet édifice et en rendant hommage aux acteurs qui ont mené à bien ce projet.