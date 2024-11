Lancement officiel du Festival western de Trois-Pistoles

Le Festival western de Trois-Pistoles a officiellement été lancé le 26 novembre. Le logo, le comité organisateur et une partie de la programmation ont été dévoilés. Pour une première année, plusieurs activités sont prévues afin de rendre l’évènement mémorable.

Info Dimanche vous informait sur ce nouvel évènement, affilié à l’Association équestre gymkhana de l'Est du Québec (AEGEQ), le 31 octobre. «On sent que ça abouti. On a beaucoup de commentaires positifs. On croise les gens, ils nous en parlent», se réjouit la présidente du festival, Marie-Eve Dionne.

L’évènement, prévu du 6 au 8 juin 2025, sera la première compétition de l’AEGEQ de la saison. Des classes adaptées pour les compétiteurs de débutants à experts seront organisées. Il y en aura aussi de tous les gouts avec des épreuves de vitesse et de précision telles que le baril, le pôle, le drapeau, le sauvetage, le relais et bien plus.

Le festival tiendra aussi, en collaboration avec le Club de tire de la Rive-Sud, la première compétition de tire de chevaux lourds de la saison. Gilles Lamarre, l’instigateur de l’évènement depuis cinq ans à Saint-Simon-de-Rimouski a décidé de se joindre à l’équipe du festival. Les membres peuvent ainsi joindre leurs forces afin de créer un gros rassemblement.

Côté musique, la fin de semaine débutera avec une prestation country du groupe Les Vieux copains de Trois-Pistoles. Le festival accueillera, le samedi, Phil Lauzon avec son édition Luke Combs. La même journée, Les crinqués de la danse offriront de belles performances. Dès le lendemain, Michel et Raymond guideront les festivaliers dans leurs pas de danse.

Un 5 à 7 avec un invité surprise est aussi à l’horaire, de même qu’un DJ et divers autres artistes qui seront dévoilés prochainement sur la toute nouvelle page Facebook de l’évènement. Une zone familiale avec des surprises pour les enfants sera installée, de même qu’un taureau mécanique, plusieurs «foodtrucks», des boutiques. De nombreuses autres animations sont prévues.

«Un nouveau festival d’envergure à Trois-Pistoles, ça fait du bien», croit le conseiller à la Ville de Trois-Pistoles, Yannick Ouellet. La directrice du service des loisirs et responsable par intérim de la culture, Geneviève Renart, croit que ce nouvel évènement apportera un beau dynamisme sur le territoire.

«Nous sommes convaincus que cet évènement deviendra un incontournable pour Trois-Pistoles et le Bas-Saint-Laurent», assure Mme Dionne au nom de tous les membres du comité composé de Gilles Lamarre (vice-président), Hélène Poirier (secrétaire), Nicolas Riou (trésorier), Sébastien Turcotte, Shirley Rouleau, Étienne St-Pierre et Karine Dionne. La présidente s’attend à accueillir entre 5 000 et 10 000 festivaliers, entre 100 et 125 compétiteurs avec 150 chevaux.

«On a mis la barre assez haute. On regarde les autres festivals à côté de nous, ils sont très gros et ont beaucoup l’expérience. On voulait quand même sortir notre épingle du jeu. On met tous les efforts nécessaires pour que ce soit un évènement réussi», indique Marie-Eve Dionne. Environ 100 000 $ sont investis pour réaliser l’évènement.

Plus de 50 bénévoles seront nécessaires pour le bon fonctionnement du festival. La population est aussi invitée leurs maisons afin de donner une ambiance western à la ville.

Quant aux forfaits, il faut consulter la page Facebook de l’évènement. Les artisans, bénévoles et entreprises qui souhaitent participer au festival peuvent aussi les contacter par ce réseau social.