Juette Rioux, lauréate du Prix Hommage Aînés 2024 pour le Bas-Saint-Laurent

Le 5 novembre à Québec, Juette Rioux de Trois-Pistoles a reçu le Prix Hommage Aînés 2024 pour la région du Bas-Saint-Laurent lors de la 25e cérémonie de ces prix. L’engagement bénévole exceptionnel de 17 autres personnes provenant de partout en province a été souligné pendant cet évènement par la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger.

Juette Rioux est une femme d’exception qui a toujours été dévouée à la cause des personnes aînées. Elle cumule 20 années de bénévolat au sein de diverses organisations communautaires de sa région luttant contre la maltraitance et contribuant à bâtir un milieu bienveillant.

Que ce soit dans le comité de surveillance de la Caisse Desjardins, le Club Optimiste de Trois-Pistoles, le Cercle des Fermières de Trois-Pistoles, le comité de sensibilisation et d’information pour contrer la maltraitance ou encore en tant que membre active du Centre d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB), Mme Rioux est une source d’inspiration pour les nouvelles générations grâce à la qualité et à la diversité de son implication. Sa vision, sa capacité à anticiper les besoins des personnes aînées, ainsi que sa détermination font d’elle une personne modèle pour toute la communauté.

Au sein du CAPAB, Mme Rioux a travaillé avec acharnement pendant plusieurs années, en collaboration avec une centaine d’autres membres et du personnel pour soutenir les personnes proches aidantes de la MRC des Basques, faisant ainsi de cette organisation communautaire une référence dans le Bas-Saint-Laurent et partout ailleurs au Québec. Elle n’hésite pas à investir son temps et son énergie contagieuse pour veiller à ce que les personnes aînées vulnérables et les personnes proches aidantes de sa région bénéficient d'un environnement bienveillant et sécuritaire.

Mme Rioux est une perle rare. Son écoute fait du bien au cœur de toutes les personnes qui croisent son chemin. La générosité, la créativité, l’humilité, la détermination devant les obstacles, l’excellent jugement et le respect envers autrui sont quelques-unes des qualités dont Juette Rioux fait preuve et qui la propulsent au rang de bénévole exceptionnelle.

La députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne, le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert et Guillaume Côté-Philibert, directeur du CAPAB, ont tenu à féliciter Mme Rioux pour sa contribution à la communauté pistoloise ces dernières décennies.