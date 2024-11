Agronomie : Isidore Charron reçoit le Prix Henri-C.-Bois

Il y a de ces individus qui se distinguent dans leur milieu professionnel et communautaire par les valeurs qu’ils incarnent, dont le dévouement, la disponibilité, l’assiduité, la persévérance et l’esprit d’équipe. C’est le cas du Louperivois Isidore Charron qui a récemment reçu le prix Henri-C.-Bois, une reconnaissance d’envergure provinciale récompensant son «implication exceptionnelle» dans les activités de l’Ordre des agronomes du Québec.

M. Charron, aujourd’hui agronome retraité, a reçu cet hommage prestigieux dans le cadre d’une cérémonie spéciale organisée à Drummondville, en marge du Grand rendez-vous agronomique 2024. Une «grande fête» où il a été honoré et félicité par des collègues et amis pour une carrière marquée par le don de soi et l’altruisme. Plus de 800 personnes y ont assisté.

«Isidore Charron incarne l’esprit d’engagement et de solidarité. Son attachement indéfectible à l’Ordre des agronomes du Québec et à sa communauté laisse une empreinte durable», a souligné l’OAQ, estimant que son parcours «a marqué le domaine de l’agriculture et la communauté du Bas-Saint-Laurent».

L’agronome louperivois est le 23e récipiendaire de ce prix depuis l’an 2000. Il a confié l’accueillir avec beaucoup d’humilité et de fierté, rappelant que son implication a toujours été motivée par une volonté de contribuer et de faire une différence.

«Je sentais ça en moi-même, [ce désir] de m’impliquer, de faire profiter les autres de mon expérience et de rencontrer des gens», a-t-il confié dans les derniers jours.

Il raconte que c’est le président de l’OAQ, Michel Montpetit, qui lui a appris la décision du conseil d’administration de l’Ordre, il y a quelques semaines. Une «belle surprise», dont il est très reconnaissant. «Ça m’a fait chaud au cœur», a-t-il partagé.

UN PARCOURS RICHE

Né de parents agriculteurs, Isidore Charron a grandi au cœur des valeurs du travail et de la détermination. Son parcours académique, débuté à La Pocatière avec un diplôme en gestion agricole, l’a propulsé vers des horizons plus vastes, notamment à l’Université McGill où il a obtenu son baccalauréat pour être admis en 1980 à l’Ordre des agronomes du Québec. En 2002, il a complété avec succès un MBA en administration des affaires.

M. Charron a œuvré dans le secteur du financement agricole tout au long de sa carrière, épaulant de nombreux producteurs dans la réalisation de leurs projets. Ces derniers ont profité de son expertise et de son expérience terrain, mais également de son accompagnement. De belles relations de travail se sont bâties avec les années.

Isidore Charron a également joué un rôle déterminant au sein de l’Ordre des agronomes du Québec. Élu président de la Section de l’Est du Québec en 2006, il a ensuite assumé des fonctions de trésorier et de membre du comité exécutif, où son leadership et son intégrité ont su inspirer ses pairs. En tant qu’examinateur, il a veillé à la qualité des futurs agronomes jusqu’en 2018, contribuant à façonner la profession. «C’était enrichissant pour moi», s’est-il remémoré.

Si sa carrière s’est étendue pendant 40 ans, de 1973 à 2013, M. Charron n’a pas cessé son implication pour autant une fois la retraite venue. Il a dirigé la Table de concertation agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent, mettant en avant l’importance de la collaboration dans le milieu agroalimentaire. En 2015, il a également été honoré comme président d’honneur des Portes ouvertes à la ferme de l’UPA, un événement qui visait à sensibiliser le public aux réalités agricoles.

Au sein de la communauté louperivoise, Isidore Charron est également une figure bien connue. Dans les dernières années, il a notamment donné beaucoup de temps au Club Optimiste de Rivière-du-Loup, dont il a été président. Il a aussi coordonné les équipes louperivoises de l’Opération Nez Rouge.