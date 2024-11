Québec soutient les 42 municipalités de la circonscription Rivière-du-Loup–Témiscouata  

La députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, a annoncé que les 42 municipalités de sa circonscription bénéficieront dès l’an prochain de la nouvelle formule de répartition de la croissance d’une partie de la taxe de vente du Québec (TVQ). Pour l’année 2025, cette contribution atteindra plus de 5,6 millions de dollars, soit une augmentation de 2,2 millions de dollars par rapport à l’année précédente.

Ce soutien financier, annoncé au nom de la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest, vise à renforcer les services municipaux et à appuyer les projets porteurs pour la région, contribuant ainsi à la qualité de vie et au développement durable de nos collectivités.

Une nouvelle formule de répartition de ce transfert prévoit la mise en place de deux volets pour soutenir davantage les régions.

«À titre de députée, je me réjouis de l’annonce faite par notre gouvernement pour appuyer les municipalités de Rivière-du-Loup – Témiscouata et Les Basques. Les municipalités sont un pilier de la vitalité des régions et des territoires, et elles ont besoin de ce soutien. Les transferts sont importants pour elles, et je suis convaincue que les sommes dont elles bénéficieront leur permettront de bien boucler leur budget», a déclaré Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata.

L’ensemble des municipalités continuera de bénéficier du volet 1, qui répartit les sommes disponibles en fonction de la population et de l’indice de vitalité économique de chacune.

Pour l’année 2025, cette enveloppe s’élèvera à 630,8 millions de dollars. Un nouveau volet permettra de mieux soutenir les municipalités dévitalisées et/ou éloignées des grands centres. Une somme de 16,2 millions sera accordée aux 763 municipalités touchées.