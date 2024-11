Conférence sur la démographie mondiale et ses enjeux pour l’espace francophone

L’Association pour le développement des ainés et ainées à l’Université du Québec à Rimouski (ADAUQAR) invite les personnes de 50 ans et plus de l’Est-du-Québec à la conférence intitulée «La démographie mondiale et ses enjeux pour l’espace francophone». Elle est prévue le vendredi 6 décembre à 13 h 30, à distance sur Zoom.

La conférence se déroulera en trois temps. Le conférencier brossera d’abord un portrait de l’évolution démographique de la planète depuis plus de 2 000 ans, en s’intéressant plus particulièrement à la reconfiguration des populations sur les différents continents depuis le XVe siècle. Dans un deuxième temps, il s’intéressera à chacune des composantes de la croissance démographique. Enfin, ces transformations démographiques seront examinées plus spécifiquement pour l’espace francophone, un espace international dynamique et important pour le Québec.

Richard Marcoux (Ph. D. démographie) est professeur titulaire au département de sociologie et directeur de l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone à l’Université Laval. Il siège à des comités de rédaction de différentes revues scientifiques. Il a été président du Comité consultatif sur les statistiques démographiques et sociales de l’Institut de la statistique du Québec de 2008 à 2014 et il préside le Comité consultatif sur la statistique linguistique de Statistique Canada.

Cette conférence est réservée aux membres de l’ADAUQAR. En devenant membre ($), il est possible de participer à toutes les conférences et visites durant deux sessions consécutives. L’inscription est obligatoire pour recevoir le lien Zoom.

Les informations relatives à cette activité et celles pour devenir membre sont disponibles sur le site Internet de l’ADAUQAR à www.adauqar.ca. Les intéressés peuvent également communiquer avec Chantal Chouinard au 1 800 511-3382, poste 1661 ou par courriel à [email protected].