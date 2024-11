Palmarès des écoles : le top 5 au Bas-Saint-Laurent

L’Institut Fraser, en collaboration avec le Journal du Québec, a publié le 25 octobre le Palmarès des meilleures écoles secondaires du Québec, comme c’est désormais la tradition chaque année. Au Bas-Saint-Laurent, quatre établissements du KRTB, deux du Kamouraska et deux de Rivière-du-Loup, figurent au sommet.

Le Collège de Sainte-Anne-de-La-Pocatière, une école privée, est celle qui se retrouve en première place régionale, grâce à une cote globale de 7,5 sur 10. Cette «note» la place également au 90e rang québécois, tous les établissements confondus.

L’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal et l’École secondaire de Rivière-du-Loup suivent dans l’ordre avec des cotes globales respectives de 7,3 et 6,6 sur 10. La première prend le 104e rang du classement provincial, tandis que la seconde se situe en 146e position.

Le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup clôt le top 5 du Bas-Saint-Laurent, avec l’École Paul-Hubert de Rimouski. La cote de 6,3 qui lui a été accordée, en baisse comparativement à 2022 (7), la place au 187e rang québécois.

L’École secondaire de Cabano, l’École secondaire de Trois-Pistoles, l’École secondaire de Trois-Pistoles et l’École secondaire de Dégelis se retrouvent cette année dans la deuxième moitié du classement provincial.

Le Palmarès des écoles du Journal classe les écoles secondaires publiques et privées en fonction d’une «cote globale», une note variant entre 0 et 10 élaborée par l’Institut Fraser.

Cette cote est en grande partie déterminée par les résultats des élèves québécois aux examens du ministère de l’Éducation qui ont eu lieu 17 mois plus tôt, soit en juin 2023 pour cette nouvelle édition.

Les cotes ne font pas foi de tout, précise la journaliste Daphnée Dion-Viens. «Pour se faire une idée juste de la performance d’une école, il est recommandé de compléter la lecture des données par une visite de l’établissement et des entretiens» avec le personnel, indique-t-elle.