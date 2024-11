Beau succès pour la Tombola-bénéfice de la fondation du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup

La 8e tombola-bénéfice «Groupe Dubé» de la Fondation du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, qui s’est tenue le samedi 26 octobre à l’Hôtel Levesque, a permis de générer un bénéfice de 23 021,87 $.

Lors de cette soirée, près de 200 lots représentant 27 000 $ en prix ont été attribués par tirages ou enchères. La coordonnatrice aux événements et au développement philanthropique de la Fondation du Collège, Geneviève Joncas, se dit heureuse du résultat : «Plusieurs nouvelles personnes ont découvert et adopté l’activité. Elle est de plus en plus prisée par les participants, mais aussi par les entreprises qui offrent un prix. C’est la présente édition qui a été la plus lucrative. En plus de passer une belle soirée avec leurs proches, plusieurs repartent avec de beaux cadeaux. Il y en a pour tous les goûts. Je tiens à remercier les entreprises pour leur contribution. L’an prochain, il vous faut découvrir cette activité- bénéfice!».

Rappelons que la tombola, c’est plusieurs prix qui sont disposés sur des tables et les gens choisissent de déposer un coupon de participation devant ceux qu’ils souhaitent remporter. Dean Dubé, copropriétaire de Groupe Dubé est fier d’avoir collaboré à cette activité rassembleuse et engagée.

Les profits générés lors de la tombola serviront à améliorer les services, les équipements, les programmes et les infrastructures du Collège. La Fondation du CND remercie tous les partenaires, commanditaires, bénévoles et participants de la tombola 2024, qui font croître sa mission éducative.