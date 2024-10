Impact des écrans chez les jeunes : une consultation en ligne et une tournée dans les écoles sont lancées

La Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes (CSESJ) a lancé le 31 octobre une vaste consultation en ligne, ouverte à la population.

Les membres de la Commission souhaitent ainsi recueillir le point de vue du plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois sur les questions qu'elle étudie, dont : le temps d'écran chez les jeunes, les mesures d'encadrement des écrans, notamment à l'école et sur le Web, l'accès aux réseaux sociaux, l'utilisation des jeux vidéo et la cyberintimidation. Toute personne âgée de 14 ans ou plus peut participer à cette consultation d'ici le 31 janvier 2025. Il est possible d’en savoir plus au p.communications.assnat.qc.ca/csesj

Au cours des semaines du 4 et du 18 novembre, les membres de la Commission iront à la rencontre des jeunes du primaire et du secondaire dans une vingtaine d’écoles réparties dans six régions. Au Bas-Saint-Laurent, les écoles qui seront visitées dans la semaine du 4 novembre se situent à Matane, Mont-Joli, Rivière-du-Loup et Saint-Arsène.

Les membres échangeront avec des jeunes de la 5e année du primaire à la 5e année du secondaire fréquentant des écoles de milieux diversifiés, qu'elles soient publiques ou privées, francophones ou anglophones.

«Après avoir eu la chance d'entendre plus d'une quarantaine d'expertes, d'experts et d'organisations en septembre dernier, je me réjouis que la Commission aille enfin à la rencontre de la population et des jeunes», a déclaré Amélie Dionne, présidente de la Commission et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

La Commission déposera son rapport au plus tard le 30 mai 2025.