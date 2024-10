Virage touristique vers la connectivité et l'intelligence artificielle

Plus d’une centaine d’intervenants de l’industrie touristique de l’est du Québec se réunissent à Rivière-du-Loup les 22 et 23 octobre afin de participer aux Rendez-vous du Québec maritime. L’attraction de visiteurs hors Québec, l’intégration de l’intelligence artificielle et la connectivité sont au cœur des discussions lors de l’événement.

Québec maritime regroupe quatre associations touristiques régionales : le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. La directrice générale de Québec maritime, Nathalie Blouin, explique que le milieu est composé principalement de moyennes, petites et très petites entreprises. «Ces personnes-là sont des propriétaires opérants. Ils doivent être bons en marketing, dans les opérations, en ressources humaines, en finance. On leur facilite la vie pour leur amener des clientèles des marchés hors Québec.» Les dépenses touristiques des visiteurs hors Québec ont atteint 324 M$ en 2023 pour les quatre régions concernées.

ACCESSIBILITÉ

L’un des défis auxquels les visiteurs et les associations touristiques sont confrontés est l’accessibilité à l’est de la province. «Nos portes d’entrées sont Québec et Montréal. Les gens vont généralement louer des voitures ou voyager en autocar […] Tant que nous n’aurons pas augmenté le nombre de voitures de location et les transports en commun, c’est sûr que c’est un enjeu», ajoute Mme Blouin. Les touristes doivent se déplacer en voiture et ils utilisent les traversiers entre les deux rives du fleuve Saint-Laurent.

Selon le directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Levesque, la mobilité sur le territoire est un enjeu provincial auquel le gouvernement doit répondre. «Les transferts vers les Îles-de-la-Madeleine, Mont-Joli, et la Côte-Nord facilitent la fluidité. Ce problème n’est pas réglé.» Il souligne toutefois que le Bas-Saint-Laurent est relativement accessible à partir de Québec en voiture.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Le rôle de Québec maritime est de connaître les tendances du marché et l’évolution des médias sociaux. Pierre Bellerose, du groupe de travail IA Tourisme, a été invité à titre de conférencier pour aborder l’importance de l’intégration de l’intelligence artificielle dans le milieu touristique. «C’est l’heure de commencer à réfléchir à ça. On le voit venir. C’est environ 20 % des gens qui sont là-dessus […] Ça s’en vient», constate M. Bellerose. L’objectif de Tourisme Bas-Saint-Laurent est de se faire repérer par les moteurs de recherche de l’intelligence artificielle afin que les attraits y apparaissent correctement.

Selon le directeur général, Pierre Levesque, la clientèle touristique régionale est composée de 80 à 85 % de Québécois et entre 15 à 20 % de visiteurs hors Québec. Diversifier la clientèle permet d’étirer les saisons touristiques. Le Bas-Saint-Laurent est prisé en hiver pour la pratique de la motoneige. «Un visiteur qui vient de l’extérieur reste plus longtemps, il dépense plus. Ça permet d’équilibrer le portefeuille. Quand c’est moins bon l’hiver en raison du manque de neige, on va se reprendre avec les touristes français au printemps, par exemple.»

Les Rendez-vous du Québec maritime se déroulaient sous le thème «Pour des connexions durables».