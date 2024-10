Les employés de la SAQ en grève à Rivière-du-Loup

Partout dans la province, les employés de la Société des alcools du Québec (SAQ) ont déclenché une grève de 24 heures, le 17 octobre. La succursale de Rivière-du-Loup ne fait pas exception, les portes sont fermées depuis ce matin et les syndiqués sont dehors, drapeaux en main, sur le bord du boulevard Hôtel-de-Ville.

Les négociations durent depuis 22 mois entre les employés de magasins et de bureaux de la SAQ et leur employeur. Selon les informations transmises par la Confédération des syndicats nationaux (CSN), près de 70 % des employés de la SAQ travaillent à temps partiel et sur appel. Obtenir un poste régulier peut prendre une dizaine d’années. Le syndicat déplore le recours à du personnel qui souffre de précarité d’emploi.

Il dénonce l’offre salariale de la SAQ qui se chiffre à 16,5 % sur six ans, soit en deçà des augmentations obtenues par les employés du secteur public en décembre dernier.

«Depuis le début de cette négociation, notre objectif est d'en arriver à une entente satisfaisante tant pour la SAQ que pour nos employé(e)s. Cette négociation dure depuis maintenant 21 mois et il est temps qu'elle se règle, et ce, au bénéfice de nos employés et de nos clients», a fait savoir la SAQ, par l’intermédiaire d’un communiqué de presse transmis en avant-midi le 17 octobre. Une rencontre est prévue vendredi entre la SAQ et le syndicat pour trouver une entente.

Au Bas-Saint-Laurent, deux succursales sont toujours ouvertes malgré cette grève à Rimouski et La Pocatière. Cette grève exercée aujourd’hui est la troisième journée de débrayage en lien avec ce conflit de travail, après les 24 et 25 avril 2024. Le Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ représente les 5500 employés de magasins et de bureaux de la SAQ, partout au Québec