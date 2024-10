Narcotiques Anonymes de passage à Rivière-du-Loup

Dans le cadre du Congrès provincial de Narcotiques Anonymes, qui se tiendra du 11 au 13 octobre à Rivière-du-Loup, une activité est organisée pour présenter la fraternité le 10 octobre de 13 h heure à 16 h à l'Hôtel Levesque de Rivière-du Loup.

Narcotiques Anonymes veut démystifier sa mission et lever le voile sur la dépendance, mais surtout rejoindre le maximum de gens afin de les informer que NA offrent des solutions efficaces et accessibles à tous. «Nous sommes tous concernés de près ou de loin par la dépendance, et il est primordial d’être au courant et au fait que de l'aide immédiate existe», souligne l’organisme.

Cette activité d’informations s’adresse à la population ainsi qu’aux professionnels de différents secteurs. L'organisme en appelle ainsi à tous ceux susceptibles d'intervenir auprès de clientèles aux prises avec des problèmes de dépendances. Il s'agit d'une occasion unique de se renseigner sur les services de NA ainsi que sur son programme s'adressant à n'importe quel type de dépendant.

Narcotiques Anonymes est une association à but non lucratif à portée internationale. Fondé en 1953, elle aide des personnes dépendantes au Québec depuis 1968. Dans la province, plus de 320 réunions sont organisées chaque semaine, dont plusieurs sur le territoire bas-laurentien soit à Rivière-du-Loup, Rimouski, Mont-Joli, Amqui, La Pocatière, Montmagny et Dégelis. Elles sont gratuites et sans liste d'attente. Toutes les rencontres sont répertoriées sur le site Web de Narcotiques Anonymes, et certaines sont offertes de façon virtuelle.