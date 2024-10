Lancement des consultations pour le développement local de la MRC Les Basques

Les municipalités des Basques invitent leurs résidents à «afficher leur couleur», à rêver leur communauté et à identifier leurs besoins pour le développement local à travers des consultations et sondages qui se tiendront pendant le mois d’octobre.

Cette démarche d’envergure, qui regroupe la majorité des municipalités de la MRC Les Basques, vise à réaliser des plans stratégiques pour chaque milieu.

«Nous souhaitons entendre les citoyens de chaque municipalité nous dire ce qui est important pour eux. Cette démarche regroupée, sans précédent dans les Basques, permet d’avoir recours à des ressources spécialisées en consultation et en développement des communautés», mentionne Bertin Denis, préfet de la MRC Les Basques.

L’ensemble de la démarche met en valeur l’autonomie et les opportunités de chaque milieu pour créer un plan d’action réaliste et aux couleurs de la communauté locale.

Deux consultations publiques ouvertes à tous sont planifiées dans chaque municipalité, et les personnes de tout âge y sont invitées. Une variété de sujets y seront abordés : mobilité active, sports et loisirs, voirie, vie communautaire, services de proximité, etc. De plus, différentes consultations seront lancées en ligne pour recueillir les idées de la communauté.

Voici l’horaire des consultations : Saint-Éloi le mardi 8 octobre à 19 h à la Salle Adélard Godbout, Saint-Mathieu-de-Rioux le mercredi 9 octobre à 19 h au centre multifonctionnel, Saint-Simon-de-Rimouski le jeudi 10 octobre à 19 h au centre communautaire Desjardins, Trois-Pistoles le lundi 21 octobre à 1 9 h à la salle du conseil municipal et Saint-Médard le mercredi 23 octobre à 19 h à la salle municipale

Pour s’inscrire aux consultations il faut appeler au 418 851-3206, poste 3136. Pour plus d’information sur ce projet, il faut contacter Louise-Anne Belzile, directrice adjointe au développement à la MRC des Basques au 418 730-1897 ou à [email protected].