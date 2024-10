Le CIP s’adapte à la vague d’augmentation de sa clientèle

Pour une deuxième fois en huit mois, le Carrefour d’initiatives populaires (CIP) de Rivière-du-Loup a pris la décision d’ajuster ses services afin de mieux répondre à l’insécurité alimentaire vécue sur son territoire. De la mi-novembre 2023 à septembre 2024, l’organisme a connu une hausse constante de sa clientèle de 28 %, l’obligeant à réduire le nombre d’items par personne.

Chaque semaine, une personne peut visiter une seule fois le comptoir de récupération du CIP. Avant le 24 septembre, elle pouvait repartir avec sept articles différents, depuis, elle quitte avec un article de moins dans son panier.

«Ce n’est pas un si grand changement», avoue Karine Jean, directrice générale du CIP. Toutefois, il permettra à l’organisme d’aider des dizaines de personnes de plus chaque semaine. «Ce qu’on veut, ce n’est pas aider moins, mais aider plus de gens», assure-t-elle.

Le mardi 17 septembre, le CIP a accueilli 230 personnes au comptoir pendant ses 5 heures d’ouverture, soit 42 clients à l’heure. «C’est complètement fou, ce n’est même pas deux minutes par client», indique Mme Jean.

Pour son équipe, il est important de donner du temps à toute la clientèle. «Il y a des clients pour qui on est les seules personnes qu’ils voient dans la semaine, confie la directrice. On a de l’amour à donner, il faut prendre du temps pour ces gens-là. On nourrit l’estomac, mais on nourrit beaucoup l’âme des gens aussi.»

Cette stratégie permet donc de poursuivre le contact humain, tout en desservant mieux la clientèle grandissante dont la situation est davantage précaire, souligne Mme Jean.

La directrice générale souligne que cette croissance de la clientèle s’explique autant par l’arrivée de personnes issues de l’immigration qui viennent travailler dans la région, la popularité du CIP et le cout de la vie. «On subit les effets de l’inflation démographique et de l’inflation financière aussi», soutient Mme Jean.

DEUXIÈME CHANGEMENT

Au début de l’année 2024, le CIP avait réservé ses services aux citoyens de la MRC de Rivière-du-Loup. L’organisme avait pris cette décision en prévision d’une hausse de clientèle, pour s’adapter à la vague. De septembre 2022 à septembre 2023, l’augmentation s’est chiffrée à 58%. Mais force est de constater qu’il a fallu à nouveau se réajuster.

«On est en évolution et en réflexion constantes pour pouvoir continuer à desservir notre monde adéquatement», indique Karine Jean. Un comité de réflexion, composé de membres du CIP, mais aussi de partenaires, se penche sur diverses solutions qui pourraient être mises en place pour pallier la demande.

Et tel qu’elle l’a déjà mentionné à Info Dimanche, Karine Jean ne veut pas couper sur l’humain. «Tu ne peux pas te fier au T4 de l’année passée, ce n’est pas vrai. Je ne crois pas à ça», partage-t-elle.

Au fil des prochaines semaines voire des mois, son équipe observera si cette nouvelle modification les aidera à pallier la demande. Elle continuera aussi d’espérer avoir du financement de la part du gouvernement pour l’aider dans ses activités.