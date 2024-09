La tombola-bénéfice de la Fondation du Collège Notre-Dame est de retour

La Fondation du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup tiendra sa 8e tombola-bénéfice, le samedi 26 octobre à 19 h à l’Hôtel Levesque.

Pour l’occasion, Dany Deschênes et Mario Landry coanimeront cette soirée dynamique et décontractée en présence du président d’honneur, Yoland Larouche. Encan silencieux, à la criée et grands prix seront en vedette.

«Cette activité amusante et stimulante s’adresse au grand public. C’est comme un gros bingo géant où près de 200 cadeaux sont disposés sur des tables. Avec vos coupons en main, vous choisissez de les déposer vis-à-vis les prix que vous souhaitez gagner! Suspense et plaisir garantis! Les gens ont toujours hâte de revenir. Il y en a pour tous les goûts, et ce, dans divers secteurs d’activité», souligne la coordonnatrice aux événements et au développement philanthropique de la Fondation du Collège, Geneviève Joncas.

Le partenaire majeur, Groupe Dubé, est fier de collaborer à cette activité. Le copropriétaire, Dean Dubé, la qualifie de «rassembleuse et engagée».

Le 26 octobre prochain, les lots de prix seront attribués par tirages ou enchères, représentant une valeur totale d’environ 25 000 $. L’édition précédente a permis à la fondation de générer un profit de 20 000 $ au bénéfice des élèves qui fréquentent le Collège.

Les billets sont disponibles en quantité limitée à la réception du Collège Notre-Dame, auprès des membres du comité organisateur, chez les trois concessions de Groupe Dubé ainsi qu’au Centre HI-FI de Rivière-du-Loup. Ce droit d’entrée inclut une carte de 40 coupons de mises silencieuses, un cocktail d’honneur et des grignotines.

La Fondation remercie à l’avance les détenteurs de billets ainsi que les partenaires et commanditaires qui soutiennent sa mission éducative.