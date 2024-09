Pierre Poilievre et Bernard Généreux invite le Bloc québécois à faire tomber Trudeau

Alors que la rentrée parlementaire approche, Bernard Généreux, député de Montmagny - L’Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup, exprime son soutien total à l'initiative du chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, qui s'apprête à présenter un vote de non-confiance sur la taxe carbone à la Chambre des communes la semaine prochaine. Le député Généreux interpelle également le Bloc québécois, s'interrogeant sur les intentions réelles du parti face à cette opportunité de changer le cours des choses.

«Le Bloc québécois, en soutenant à plusieurs reprises des politiques qui nuisent à l’économie du Québec, contribue à l'expansion d'un gouvernement centralisateur et coûteux. Ils ont voté pour des dépenses inflationnistes sans précédent et pour l'augmentation de la bureaucratie fédérale. Aujourd'hui, il est crucial qu'ils se prononcent clairement : vont-ils continuer à soutenir Trudeau ou choisir d'agir dans l'intérêt des Québécois?», a déclaré M. Généreux.

En réponse à l'effondrement de l'entente entre le NPD et les libéraux la semaine dernière, Pierre Poilievre a directement demandé à Jagmeet Singh de s’engager à soutenir une motion de défiance afin de mettre fin à cette coalition. Pourtant, malgré les nombreuses pressions, M. Singh ne veut pas écouter le chef du Parti conservateur.

«À ce jour, c’est le Bloc qui détient les clés du pouvoir pour faire tomber Trudeau. Que vont-ils faire? Vont-ils protéger un gouvernement centralisateur ou donner aux Québécois l’occasion de choisir un gouvernement de gros bon sens?», a questionné M. Généreux.

«Les Canadiens en ont assez de cette coalition coûteuse qui alourdit les taxes et impôts, et qui accroît la pression sur les familles et les entreprises. Le coût de la vie ne cesse d’augmenter. La seule solution est de provoquer une élection et d’offrir aux Canadiens un gouvernement qui travaillera pour eux, pas contre eux», croit-il.

Rappelons que le 16 septembre sera le retour pour la session parlementaire automnale.

«Je reprendrai mon siège à la Chambre des communes avec un engagement renouvelé envers mes concitoyens. La pause estivale a été l'occasion de les rencontrer et d'entendre leurs préoccupations de vive voix, et d'en faire comme toujours, mes priorités. Les enjeux sont majeurs, et les défis nombreux. Les décisions qui seront prises dans les mois à venir sont d'une importance fondamentale. Les citoyens demandent un changement, et en tant que porte-parole et défenseur de leurs intérêts, je retourne à Ottawa prêt et déterminé à réaliser ce changement», conlut M. Généreux.