Stations de lavage: la MRC de Témiscouata considère avoir atteint son objectif principal

Malgré les écueils aux barrières, les ratés informatiques, et une grogne certaine chez les plaisanciers et pêcheurs, la MRC de Témiscouata a tracé un bilan préliminaire somme toute positif du lavage des embarcations et des passages aux différents débarcadères de son territoire.

Si elle soutient avoir atteint son objectif principal, c'est à dire, à diminuer le risque de contamination de tous ses plans d’eau par des espèces exotiques envahissantes, dont la moule zébrée, la MRC reconnait que l'an un de son projet ne s'est pas fait sans heurts.

«Nous avons rencontré aussi un certain nombre de problèmes techniques ponctuels qui ont été corrigés rapidement par le fournisseur. Et ce, malgré le fait que notre système d’automatisation compte plusieurs infrastructures dont certaines sont éloignées sur le territoire, ce qui est un défi en soi et une première au Québec», peut-on lire dans un communiqué diffusé le 11 septembre.

«Malgré certains problèmes informatiques ou physiques qui ont eu lieu durant la saison 2024, nous avons atteint notre objectif principal (...)», poursuite la MRC de Témiscouata. La baisse d'achalandage observée sur le lac, les commentaires nombreux en ce sens sur les réseaux sociaux n'ont toutefois pas été abordés dans ce bilan préliminaire.

Rappelons que de nombreux pêcheurs, plaisanciers du lac Témiscouata ainsi que des commerçants ont reproché à la MRC la complexité de l'opération, les frais liés au lavage, du malfonctionnement tantôt des appareils de lavage, tantôt des barrières. L'impact selon eux a été un achalandage nettement moins marqué que par les années antérieures sur le lac Témiscouata.

«Honnêtement, ça s'est bien passé sur les autres plans d'eau. À l'usage, les gens ont compris. L'acceptabilité est grande sur l'ensemble du territoire, mais nous sommes conscients qu'il doit y avoir une deuxième station de lavage, à Cabano cette fois, à Témiscouata-sur-le-Lac», ajoute le maire de Dégelis et porte-parole de la MRC dans le dossier des stations de lavage, Gustave Pelletier.

Ce dernier précise que dès l'établissement du projet initial, deux stations devaient être implantées dans la Ville. Les difficultés à choisir le bon site a forcé la MRC à débuter avec une seule station, celle du Centre PGR. Il reconnait que la situation n'est pas idéale pour les citoyens du secteur Cabano ainsi que pour les plaisanciers et pêcheurs qui ont l'habitude d'y mettre à l'eau leur embarcation.

«Il devait y avoir une station #1 et #2, mais l'absence d'une station a donc entrainé des problèmes techniques avec celle du Centre PGR. Nous souhaitions protéger la santé de nos cours d'eau, de notre économie, et c'est chose faite. Mais on a des solutions et des améliorations à apporter en 2025.»

M. Pelletier soutient que la MRC est en mode écoute. Si des modifications sont déjà présentes sur la table à dessin, il assure que les idées avances par les citoyens et gens d'affaires auront toute l'attention des décideurs.

STATION DE LAVAGE À CABANO

L'implantation d'une seconde station de lavage à Témiscouata-sur-le-Lac, à Cabano cette fois, est toujours dans les plans. Sans dévoiler le secteur de son implantation, Gustave Pelletier rappelle qu'il y aura un effort financier à faire. Déjà, la Ville négocie pour l'achat d'un terrain et la MRC dispose d'une subvention bonifiée à 30 000 $ du ministère de la Faune.

«Mais le cout pour une station avec les guérites, c'est 140 000 $. La MRC subventionne 40 000 $, ce qui implique que la municipalité doit sortir 100 000 $», ajoute M. Pelletier. Ce dernier rappelle que les frais mis en place n'ont pas pour but d'enregistrer des profits, mais pour couvrir les frais d'exploitation tout en favorisant une adhésion de la population.

Gustave Pelletier s'est dit satisfait des résultats tout en applaudissant l'adhésion des municipalités qui ne compte pas de plan d'eau visé sur leur territoire.

Les correctifs apportés devraient être annoncés à la suite de la présentation du bilan prévue pour le mois d'octobre prochain. Dans les semaines suivantes la MRC tiendra aussi une séance d’information publique lors de laquelle les orientations pour l’année 2025 seront dévoilées.