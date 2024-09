Les préparatifs du Bière Fest vont bon train

Débutés le 10 septembre, les préparatifs du 9e Bière Fest se poursuivent aujourd’hui au parc Blais de Rivière-du-Loup. Le montage du festival se déroule dans les temps. Les organisateurs seront donc prêts à recevoir les premiers festivaliers le 12 septembre dès 17 h et les deux jours suivants.

Les plus gros travaux sont effectués ce 11 septembre. Le grand chapiteau sera monté et l’électricité et l’eau seront acheminés sur le site. Le 12 septembre au matin, il restera la finition à effectuer de même que le montage des différents kiosques.

«Il y a quand même pas mal d’ouvrage. Ça ne parait pas, mais [c’est quelque chose]», souligne le coorganisateur Steeve Drapeau.

Au total, 10 microbrasseries seront sur place ainsi que 5 restaurateurs. M. Drapeau explique qu’ils aiment mieux avoir moins de brasseurs que d’en avoir trop. «On préfère que les gens prennent le temps de discuter avec eux», explique M. Drapeau. Ainsi, les festivaliers arrivent à faire le tour de tous les exposants.

«On en a pour tous les gouts», assure-t-il. Des bières plus industrielles et commerciales, d’autres plus puristes et nichées.

Une programmation haute en couleur est aussi prévue du côté musical. Dès le jeudi, les amateurs de bière pourront profiter de la musique de Yannick Lavoie et d’Experience band. Le vendredi, Jean-Philippe Vigneau, Marianne Levesque et Hit the road se donneront en spectacle. L’évènement sera conclu par Éric Guay, les Rockerpanels ainsi que Gab et les dynamiteurs.

En nouveauté, le samedi, les familles sont invitées à s’amuser dans une dizaine de jeux avec leurs enfants de 13 h à 17 h.

UN SITE HORS DU COMMUN

«Le parc, on est encore là pour un bout. C’est un parc mythique à Rivière-du-Loup, c’est un endroit de rêve, partage Steeve Drapeau. Même si c’est un peu plus dur de le faire ici, on trouve ça grandiose. Il y a quelque chose de magique le soir, entre autres.»

Avec la musique qui se trouve au centre, et les kiosques tout autour, ça crée une ambiance exceptionnelle, selon le coorganisateur. Il assure que chaque année, les exposants apprécient le site et sa configuration.

Dès l’an prochain, le côté électricité devrait être plus facile en raison des travaux effectués sur la rue du Rocher cette année, indique M. Drapeau.

«C’est un rendez-vous annuel. On le sent depuis quelques années que ça marque un peu la fin de l’été», remarque-t-il. Le Bière Fest est, d’après lui, le bon moment pour se rassembler, socialiser, festoyer et se faire plaisir avant la période hivernale.

Les coorganisateurs sont chanceux, les prévisions météorologiques annoncent du bon temps cette fin de semaine. Ces dernières années, l’évènement a connu de moins bonnes journées en raison de la pluie. «Cette année c’est du soleil mur à mur les trois jours, on va le prendre!», se réjouit Steeve Drapeau.

Il s’attend donc à une foule nombreuse les 12, 13 et 14 septembre. «On va avoir une belle édition quand même, mais on se garde des munitions pour notre 10e l’an prochain», conclut-il. L’organisation réserve plusieurs surprises aux festivaliers en 2025.