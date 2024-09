Le CPS du KRTB a souligné la journée mondiale de prévention du suicide

Le 10 septembre, l’équipe du Centre prévention suicide (CPS) du KRTB a souligné la Journée mondiale de prévention du suicide. Le slogan retenu la journée était «Ensemble, tissons l’espoir», un appel fort à s’engager pour la vie.

Lors de la journée, l’équipe s’est associée à des actions organisées par les partenaires du milieu, sur le territoire du KRTB. Ces derniers ont décidé de faire connaître l’événement à leur façon, soit par une épluchette de blé d’inde et une sensibilisation en milieu scolaire, notamment.

Le CPS a aussi profité de l’occasion pour mettre de l’avant l’annonce du ministre des Services sociaux, Lionel Carmant, qui a accordé lors de cette journée le rehaussement de 4,5 M $ pour appuyer les centres de prévention du suicide. Ce financement s’inscrit dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires. Il vise à renforcer la capacité d’agir des CPS ainsi que le regroupement provincial. «Merci de nous reconnaître dans notre mission et de nous permettre de poser des actions concrètes sur le territoire du KRTB. Nous en sommes très reconnaissants, a souligné l’organisme.

L’équipe est disponible et à l’écoute des besoins de sa communauté. Pour de plus amples renseignements, il faut communiquer avec le CPS au 418 862-9658 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, ou en écrivant au [email protected]. Il est également possible de contacter l’organisation via sa page Facebook ou par son compte Instagram.