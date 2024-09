Le Musée du Bas-Saint-Laurent lance une campagne de financement

Le maire de la Ville de Saint-Antonin, Michel Nadeau, a officiellement remis les clés de l’ancien Local des jeunes à la présidente du Club des 50 ans et plus de Saint-Antonin, Nicole Gamache, le 10 septembre. Les lieux seront plus accessibles et mieux adaptés aux utilisateurs, souligne-t-elle. Ce bâtiment est situé au cœur de la Ville (au 259, ...