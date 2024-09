Nouveau local pour le Club des 50 ans et plus de Saint-Antonin

Le maire de la Ville de Saint-Antonin, Michel Nadeau, a officiellement remis les clés de l’ancien Local des jeunes à la présidente du Club des 50 ans et plus de Saint-Antonin, Nicole Gamache, le 10 septembre. Les lieux seront plus accessibles et mieux adaptés aux utilisateurs, souligne-t-elle.

Ce bâtiment est situé au cœur de la Ville (au 259, rue Principale), à proximité des terrains de pétanque et de croquet, tout juste à côté de l’hôtel de ville. «C’est le conseil qui a eu l’initiative et nous avons fait d’une pierre deux coups, ça permet au Club des 50 ans et plus d’avoir un pied à terre», souligne le maire de la Ville de Saint-Antonin, Michel Nadeau.

Le local des jeunes a déménagé dans le bâtiment de l’ancienne Caisse Desjardins, au 1, rue Jean. L’édifice avait été légué à la Ville de Saint-Antonin, après sa fermeture en novembre 2023.

La présidente du Club des 50 ans et plus de Saint-Antonin, Nicole Gamache, espère que ce nouveau point de rassemblement facilitera le recrutement de bénévoles qui seraient prêt à s’impliquer dans le comité. «Je ne veux pas que ça ferme, c’est tout ce que je demande. C’est un bel endroit pour toute l’équipe. On pourra afficher des photos de tous ceux qui sont passés avant nous, ça nous fait chaud au cœur», ajoute-t-elle.

Le Club des 50 ans et plus n’avait plus de pied à terre et il louait à l’occasion le Centre Réjean-Malenfant de Saint-Antonin pour organiser ses activités.