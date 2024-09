Le gouvernement du Québec accorde plus de 400 000 $ à L'Isle-Verte

Les Centres d'action bénévole du Bas-Saint-Laurent annoncent le service SécuriCAB, un système d'appel automatisé destiné à offrir une sécurité accrue et des rappels de prise de médicaments aux personnes aînées vivant seules. Cette initiative, rendue possible grâce à la collaboration entre la Fédération des centres d'action bénévole du Québec et le ...