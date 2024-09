Quelle sera la municipalité avec la plus belle corde à linge ?

Cacouna et Notre-Dame-du-Portage, deux des plus beaux villages de l’Association des plus beaux villages du Québec, organisent conjointement le concours de la plus belle corde à linge.

Cette activité vise à mettre en valeur une façon de faire patrimoniale. Le concours se déroule jusqu’au 30 septembre. Trois catégories sont en compétition : la corde à linge la plus traditionnelle; la plus originale; la corde à linge qui réussit le plus à mettre en évidence sa municipalité.

Que faut-il faire? Prendre une photographie d’une corde à linge bien remplie, située soit à Cacouna soit à Notre-Dame-du-Portage. Identifier le numéro civique et le nom de la rue où a été prise la photographie, remplir le formulaire https://forms.gle/EFRNfZhkigQESMKx8 et l’acheminer avec la photographie à l’adresse suivante : [email protected]. À noter que seulement ces deux municipalités participent au concours.

Pour sélectionner le ou les personnes gagnantes, un jury sera formé de gens des deux villages. Des prix en provenance des deux municipalités seront offerts à la meilleure corde à linge des trois catégories. De plus, un trophée, réalisé par l’artisane Colette Michel, sera remis à la municipalité gagnante qui le conservera jusqu’au prochain concours.