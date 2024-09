Mise en place du projet pilote «Mon eau, mon puits, ma santé» à Pohénégamook

La Ville de Pohénégamook, l’Organisme de bassin versant du Fleuve Saint-Jean et le regroupement citoyen Pohénégamook Vert l’Avenir s’associent afin de lancer le projet-pilote «Mon eau, mon puits, ma santé», qui permettra de simplifier l’analyse de l’eau des puits des résidents n’ayant pas accès au réseau d’aqueduc municipal.

Il est évident qu’une eau potable de qualité est essentielle pour la santé. Toutefois, malgré sa clarté, l’absence d’odeur ou encore son bon goût, il est possible que certains contaminants invisibles soient présents dans l’eau, pouvant entraîner des effets indésirables sur la santé. De plus, l’absence de maladie ou de symptômes notables ne veut pas nécessairement signifier l’absence de contaminants, ces derniers pouvant avoir un effet à plus ou moins long terme chez les individus.

En tout, plus de 350 résidences de Pohénégamook sont desservies par un puits afin de fournir de l’eau potable à ses occupants. Soucieux de la santé des citoyens concernés, la Ville de Pohénégamook, l’OBV du Fleuve Saint-Jean et les bénévoles du groupement Pohénégamook Vert l’Avenir décident d’unir leurs forces afin de démarrer le projet Mon eau, mon puits, ma santé. Cette initiative permettra aux participants volontaires de se procurer, à moindre coût, une trousse d’échantillonnage, en plus d’assurer le transport vers un laboratoire d’analyse et un soutien pour l’interprétation des résultats obtenus. De plus, un appui personnalisé pourra être possible pour les citoyens désireux d’effectuer les correctifs nécessaires, suivant la réception des analyses.

«La Ville de Pohénégamook est fière de participer à ce projet-pilote, qui facilitera l’obtention de données fiables sur la composition de l’eau des puits de nos citoyens. Notre objectif est d’assurer la santé de notre population et faciliter autant que possible les démarches des résidents concernés. Je tiens également à remercier l’OBV du Fleuve Saint-Jean et les citoyens de Pohénégamook Vert l’Avenir pour leur participation, sans qui ce projet n’aurait pu avoir lieu», a souligné le maire de Pohénégamook, Benoît Morin.

Tous les citoyens de Pohénégamook concernés recevront au cours des prochains jour une correspondance les informant de la mise en place de ce projet, de même qu’une invitation à une rencontre d’information qui se tiendra le dimanche 29 septembre à 10h, au Centre communautaire Lionel-Charest situé au 524 rue de la Fabrique.

Enfin, ce projet est rendu possible grâce à la collaboration de la Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, le Centre de recherche du CISSS du Bas-Saint-Laurent ainsi que la chaire CIRUSS de l’UQAR, et réalisé grâce au financement du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.