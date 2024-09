L’Auberge la Clé des Champs reçoit 2 000$ de Courir pour les Zèbres

Ce mardi 3 septembre, l’ambassadeur au Bas-Saint-Laurent de Courir pour les Zèbres, Richard Roy, a remis une somme de 2 000 $ à l’Auberge la Clé des Champs de Saint-Cyprien.

Rappelons que la 9e présentation de Courir pour les Zèbres s’est tenue la fin de semaine du 1er et 2 juin. Le samedi, plus de 250 coureurs et marcheurs se sont rassemblés pour soutenir la cause des maladies orphelines au Parc urbain de Rivière-du-Loup. Le lendemain, une trentaine de coureurs faisaient de même au Camping municipal de Trois-Pistoles.

Au total, plus de 900 personnes ont participé à cette course virtuelle à travers le Québec, dont 31 % dans la région. Cette année, plus de 20 000$ seront distribués pas le Fonds Fondation Simon le Zèbre à 9 maisons de répit, dont l’Auberge la Clé des Champs de Saint-Cyprien, et au Regroupement Québécois des Maladies Orphelines.

L’Auberge utilisera cette somme pour poursuivre sa mission d’offrir un service de répit aux familles vivant avec des enfants soit atteints de maladies orphelines, soit présentant des handicaps physiques ou cognitifs. Ce répit est offert aux familles à différentes périodes de l’année.

En 2025, Courir pour les Zèbres en sera à sa 10e présentation. La date sera dévoilée dans les prochains mois. Les objectifs de l’événement sont de sensibiliser les gens aux maladies orphelines, de soutenir les maisons de répit et d’aider les familles vivant avec ces maladies rares à avoir un réseau de soutien. Suivez le www.courirpourleszebres.com et leur page Facebook pour connaître tous les détails de la prochaine édition.