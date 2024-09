Exposition IdeAs : créations et dialogues au temps de l’intelligence artificielle

Le Laboratoire en innovation ouverte (LLio) du Cégep de Rivière-du-Loup présente l'exposition IdeAs : créations et dialogues au temps de l'IA, qui met en lumière le travail de trois élèves du Cégep autour de l'intelligence artificielle (IA). Cette exposition se tiendra du 19 au 26 septembre à la salle Gaétan-Blanchet du Cégep de Rivière-du-Loup.

Le vernissage de l'exposition aura lieu le jeudi 19 septembre de 16 h 30 à 18 h et inclut un évènement participatif qui permettra de réfléchir aux enjeux éthiques et sociaux de l’intelligence artificielle. L’entrée est gratuite et ouverte à toute la communauté.

À QUOI S’ATTENDRE

IdeAs propose un regard sur l'IA à travers trois projets distincts, mais complémentaires :

Un zine qui explore les enjeux éthiques et les limites de la création à l'ère de l'IA.

Des intelligences artificielles qui permettent de comprendre le fonctionnement de l'IA à travers des jeux interactifs.

Un balado qui présente la perception de l'IA et son impact sur la société.

En plus de ces projets, l'exposition proposera un espace interactif.

IdeAs : créations et dialogues au temps de l'IA s'inscrit dans le cadre du projet M-body.ai, un projet de recherche appliquée en animation générative mené par une équipe de chercheurs et chercheuses de quatre centres de recherche postsecondaires canadiens, dont le LLio. Le projet est financé par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

Cette exposition représente une occasion unique pour la communauté de s'engager dans des dialogues essentiels sur les enjeux de l'intelligence artificielle dans notre société.